وزير الاستثمار السعودي: نعتزم تحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات جديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا مثمرًا مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، في مدينة العلمين الجديدة، وركز الاجتماع على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

أكد رئيس الوزراء المصري على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسعودية، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، خاصة في مجال الاستثمار.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، مؤكدًا حرصه الشخصي على متابعة هذا الملف المهم.

ومن جانبه، أعرب وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن شكره لحفاوة الاستقبال وأكد على اهتمام السعودية بتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات. ونقل تحيات وتهاني القيادة السعودية لمدبولي بمناسبة تجديد الثقة فيه وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار وزير الاستثمار السعودي إلى الجهود المشتركة المبذولة في العلمين لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، مؤكدًا أن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر وتسعى لمضاعفة استثماراتها.

وأشاد وزير الاستثمار السعودي، بجهود الحكومة المصرية في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، وأكد على التوجه السعودي لزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر وتحويل الودائع إلى استثمارات.

وشدد على أهمية مصر كسوق واعدة ومنصة للتصدير لدول المنطقة، معربًا عن تطلعه لجذب استثمارات جديدة وتعزيز التعاون بين المستثمرين من البلدين.

كما أكد متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن استثمارات الصندوق في مصر تبلغ نحو 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الصندوق السعودي وصندوق مصر السيادي عبر برنامج الطروحات.

وأشاد بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، بجهود الحكومة المصرية في حل مشكلات المستثمرين السعوديين بنسبة تصل إلى 80%.

وأكد أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية ستسهم في مضاعفة حجم الاستثمارات السعودية في مصر، مضيفًا أن هناك استثمارات مطروحة وقيد الإعداد حاليًا.

تحدث العامري عن التوسع الكبير في الاستثمارات والشركات المصرية العاملة في السعودية، حيث ارتفع عدد الشركات المصرية في المملكة من 500 إلى 4,000 شركة، وزادت الاستثمارات المصرية من 5 مليارات ريال إلى 50 مليار ريال.

وأشاد بهذه الطفرة الكبيرة في معدلات الاستثمارات المصرية في المملكة، معربًا عن تفاؤله بمزيد من التعاون الاستثماري بين البلدين.

أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن دور الوزارة الأساسي هو رعاية الاستثمارات القائمة والعمل على استكمال حل المشكلات، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مع التركيز على القطاع الخاص.

وأكد الخطيب، أن مصر تعتز بشراكتها مع السعودية وتسعى لتحقيق التكامل في مجالات التجارة والصناعة والسياحة، مشيرًا إلى أن الشريك السعودي له الأولوية في الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.