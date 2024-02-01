وزارة الاستثمار للسعوديين.. ما هي استثماراتكم في الخارج؟

طالبت وزارة الاستثمار السعودية من الشركات الخاصة الكشف عن معلومات حول استثماراتها في الخارج، حسبما ذكرت صحيفة “سعودي جازيت” نقلا عن تصريحات وزير الاستثمار خالد الفالح.

ومن بين البيانات التي تريد وزارة الاستثمار السعودي من مستثمري القطاع الخاص تقديمها بشأن استثماراتهم المباشرة في الخارج:

اسم البلد والمدينة محل الاستثمار.

مدة الاستثمار مع تاريخ البدء.

القطاع (القطاعات) التي يستثمرون فيها.

قيمة الاستثمار بالدولار الأمريكي.

هيكل الملكية أو الشراكة.

وزارة الاستثمار السعودية

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن الوزارة تعتزم استخدام المعلومات التي تم جمعها لمساعدة المستثمرين والشركات المحلية على الاستفادة بشكل أفضل من الأسواق العالمية الجديدة وتأمين المزيد من الأعمال، دون تقديم مزيد من المعلومات.

ما الهدف من جمع بيانات الاستثمار؟

وأكد الفالح أن الوزارة ستستخدم المعلومات التي تجمعها لتوجيه سياساتها المستقبلية.

وأضاف الفالح: «للوزارة الحق في القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات للاستثمار ومؤشراته في المملكة»، دون أن يوضح ما إذا كان أخذ الاستبيان إلزامياً.

الاستثمار المحلي

وتقوم الهيئة العامة للإحصاء السعودي بشيء مماثل، ولكن بالنسبة للسوق المحلية، حيث تجري مسحًا لجمع البيانات حول الأنشطة التجارية في السوق المحلية.

ومن المتوقع أن يغطي هذا المسح الشركات من جميع الأحجام في جميع القطاعات والنطاقات الجغرافية.

وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى تحديث سنة الأساس المستخدمة في حساب الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي السعودي “ساما”، فقد بلغ صافي الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج خلال الربع الثالث من 2023 نحو 644.8 مليون دولار، لترتفع الاستثمارات المباشرة التراكمية بنهاية الربع إلى 192.47 مليار دولار.

والأربعاء، كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية قفز إلى 762 مليار ريال (203.2 مليار دولار)، خلال نهاية 2022، وذلك مقارنة بعام 2021 حين بلغ 659 مليار ريال (175.7 مليار دولار).