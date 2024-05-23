وحدة تابعة لـ “مبادلة” تعرض بيع حصة في “غلوبال فاوندريز” بـ 950 مليون دولار

عرضت وحدة تابعة لشركة مبادلة للاستثمار، ومقرها أبوظبي، بيع أسهم في شركة “غلوبال فاوندريز” بقيمة 950 مليون دولار بعد عامين من طرح شركة صناعة الرقائق للاكتتاب العام، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وعرضت الشركة التابعة لصندوق أبوظبي السيادي بيع الأسهم بسعر يتراوح بين 50.75 دولار إلى 52.50 دولار للسهم، وفقاً لشروط الصفقة التي اطلعت عليها “بلومبيرغ نيوز”. وأظهر بيان سابق أن “غلوبال فاوندريز” تعتزم إعادة شراء 200 مليون دولار من الأسهم بسعر الطرح.

ويمثل النطاق السعري خصماً بنسبة 4.9% إلى 8% من سعر إغلاق السهم البالغ 55.21 دولار أمس الأربعاء لأسهم “غلوبال فاوندريز”، وفقاً لحسابات “بلومبيرغ”.

وانخفضت أسهم “غلوبال فاوندريز” بنسبة 8.9% حتى الآن خلال العام الجاري، لتصل قيمة الشركة إلى حوالي 30.5 مليار دولار. وتعد شركة “مبادلة” أكبر مساهم في “غلوبال فاوندريز” بحصة تبلغ 85% قبل صفقة البيع، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبيرغ”.

ولم يستجب ممثلو “مبادلة” و”غلوبال فاوندريز” على الفور لطلبات التعليق من “بلومبيرج”.

وعملية الطرح هي عبارة عن بيع من قبل المساهم البائع، ولن تحصل الشركة على أي عائدات من هذه العملية. وتعتزم شركة “غلوبال فاوندريز” تمويل عملية شراء الأسهم نقداً من ميزانيتها العمومية.

وقد جمعت “غلوبال فاوندريز”، و”مبادلة” نحو 2.9 مليار دولار من الطرح العام الأولي للشركة في عام 2021، بما في ذلك خيار التخصيص الإضافي للأسهم.

وتم تعيين بنكي “مورغان ستانلي” و”بنك أوف أمريكا” كمديري الاكتتاب.