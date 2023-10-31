فريق التحرير by فريق التحرير

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وافي السعودية تعرض شراء 77.42% في شل باكستان

كانت أرامكو السعودية تستكشف تقديم عرض لشراء أصول شركة “شل” في باكستان، مما كان سيمثل أول تقدم لشركة النفط الخليجية العملاقة نحو الدولة الواقعة في جنوب آسيا

فريق التحرير by فريق التحرير

عرضت شركة وافي السعودية شراء 77.42% في شركة “شل باكستان”، وفق ما أعلنته شركة عارف حبيب التي تعمل مديراً لعملية الاستحواذ في إفصاح ببورصة كراتشي الباكستانية اليوم الثلاثاء. وتضمن العرض أيضاً شراء 11.29% من سوق الأسهم.

وتمتلك شركة “شل” 77.42% من وحدتها في باكستان أو 165.7 مليون سهم، وباقي الأسهم مملوكة لعدة مؤسسات محلية والباقي عبارة عن أسهم حرة التداول في السوق.

وكانت أرامكو السعودية تستكشف تقديم عرض لشراء أصول شركة “شل” في باكستان، مما كان سيمثل أول تقدم لشركة النفط الخليجية العملاقة نحو الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وقالت “شل” في حزيران / يونيو إنها قررت الخروج من باكستان وتخطط لبيع حصتها البالغة 77.4% في شركة “شل باكستان” بالإضافة إلى ملكيتها البالغة 26% في شركة خطوط الأنابيب الباكستانية العربية، وهي شبكة خطوط أنابيب تدعمها الدولة.

وتأتي خطة سحب الاستثمارات في الوقت الذي تنفذ فيه الشركة العالمية استراتيجية تحت قيادة الرئيس التنفيذي وائل صوان لزيادة العائدات للمساهمين وتقليص الشركات التي لا تجني ما يكفي من المال.

وقالت الشركتان المحليتان “باكستان ريفاينري المحدودة” و”إير لينك كوميونيكيشنز المحدودة” في تموز / يوليو إنهما تدرسان بشكل مشترك الاستحواذ على شركة “شل باكستان”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...