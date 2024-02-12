فريق التحرير by فريق التحرير

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وارن بافيت يضيف 246 مليون دولار إلى بيركشاير هاثاواي

زاد وارن بافيت حصته في أوكسيدنتال بتروليوم، معتقدًا أنّها ستتفوق على شيفرون كأكبر استثمار لبيركشاير في مجال الطاقة، مدعومًا بتفاؤله بارتفاع أسعار النفط.

فريق التحرير by فريق التحرير
وارن بافيت يضيف 246 مليون دولار إلى بيركشاير هاثاواي

على الرغم من قلة ما يثير إعجاب وارن بافيت في سوق الأسهم مؤخرًا، إلا أنه يزداد ولعًا بسهم واحد بعينه.

على مدار العامين الماضيين، بنى بافيت حصة 28% في شركة أوكسيدنتال بتروليوم لصالح شركة بيركشاير هاثاواي.

وتُعدّ هذه الحصة واحدة من أكبر حيازات بيركشاير، وتأتي بعد شركة النفط والغاز شيفرون.

وقام وارن بافيت الملقب بـ”أوكلاند أوماها” بزيادة حصته في أوكسيدنتال في ثلاث مناسبات منفصلة منذ بداية كانون الأول/ديسمبر الماضي. وبلغت آخر عملية شراء له لمحفظة بيركشاير هاثاواي حوالي 246 مليون دولار، وسبقتها مشتريات بقيمة 589 مليون دولار و 312 مليون دولار على التوالي.

في الوقت نفسه، لا تزال بيركشاير تمتلك حوالي 8.5 مليار دولار من الأسهم الممتازة في أوكسيدنتال، والتي تُدرّ أرباحًا بنسبة 8%.

لماذا أصبحت أوكسيدنتال سهم الطاقة المفضل لدى بافيت، وقد تتفوق قريبًا على شيفرون كأكبر استثمار لبيركشاير في الصناعة؟

  • رهان كبير على أسعار النفط
  • أوكسيدنتال وشيفرون شركتان متكاملتان للنفط والغاز.

فبينما تجني شيفرون معظم أموالها من العمليات النهائية مثل المصافي ومصانع المواد الكيميائية، تستثمر أوكسيدنتال بكثافة في استخراج النفط من الأرض. ونتيجة لذلك، يرتبط نشاط أوكسيدنتال ارتباطًا وثيقًا بسعر النفط. ويمنحها موقعها القوي في حوض بيرميان مصدرًا رخيصًا لإنتاج النفط.

وعززت هذا المركز من خلال الاستحواذ على أناداركو، بدعم من استثمار بيركشاير البالغ 10 مليارات دولار في الشركة. ومؤخرًا، أضافت أيضًا CrownRock في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما بدأ بافيت في شراء الأسهم مرة أخرى.

لقد مارست استثمارات أوكسيدنتال الكبيرة في حوض بيرميان ضغوطًا على ميزانيتها العمومية. وتحمل الشركة الآن قدرًا كبيرًا من الديون. وتخطط الإدارة للتخلص من الأصول غير الأساسية لتسريع سداد هذا الدين.

وقد فعلت شيئًا مشابهًا بعد الاستحواذ على أناداركو في عام 2019 والانخفاض اللاحق في أسعار النفط في عام 2020.

إن التحركات لإضافة المزيد من مصادر النفط الرخيصة أمر منطقي في ضوء التفاؤل الشديد للرئيس التنفيذي لشركة أوكسيدنتال فيكي هولوب بشأن سعر السلعة.

أولاً، قالت إن عملية الاستحواذ على CrownRock ستولد مليار دولار إضافي من التدفق النقدي في عامها الأول طالما ظلت أسعار النفط فوق 70 دولارًا.

كان هذا هو بالضبط سعر النفط الفوري وقت الاستحواذ، ولم يرتفع إلى منتصف السبعينيات منذ ذلك الحين.

ومؤخرًا، أشار هولوب إلى احتمال حدوث نقص في إمدادات النفط في وقت مبكر من عام 2025.

وقالت إن خفض الإنتاج من أوبك إلى جانب الطلب المتزايد من الصين سيدفعان أسعار النفط إلى الارتفاع.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...