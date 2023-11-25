تتجه السعودية إلى دارسة إنشاء أول منطقة اقتصادية حرة حدودية شمال المملكة، دون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين.

كشف ذلك وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال مشاركته بمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار، الذي بدأ أعماله اليوم، قائلا: “هيئة المدن والمناطق الاقتصادية ⁧السعودية‬⁩ تدرس ربط المناطق الحدودية والحرة مع الدول المجاور”.

وأضاف” ونأمل أن تكون المنطقة الحدودية مع ⁧‫العراق‬⁩، أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة بدون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين”.

وأوضح الوزير، أن الربط اللوجستي مع الدول المجاورة شمالا كالعراق والأردن، مجال عظيم جدا للاستثمار وعامل جذب كبير.



كما أشار، أن هناك نحو 100 فرصة استثمارية جديدة في منطقة الحدود الشمالية، بقيمة 20 مليار ريال، بخلاف الفرص القائمة والتي تقدر قيمتها بـ80 مليار ريال.



يذكر أن وزارة الصناعة والمعادن العراقية أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، وفق بيان صحفي، موافقتها المبدئية على إنشاء منطقة اقتصادية حدودية مع السعودية، على غرار المدينة الاقتصادية المشتركة بين العراق والأردن.



وذكرت الوزارة في البيان أن وزير الصناعة العراقي خالد بتال ترأس اجتماعاً بهذا الخصوص لدراسة الجدوى الاقتصادية المتحققة من المشروع وسبل تنظيمه وإدارته والإشراف عليه.



ولفت البيان إلى أن الاجتماع خلص إلى الموافقة بشكل مبدئي على إقامة المنطقة الاقتصادية مع السعودية لما لها من مكاسب ومميزات تعود بالنفع الاقتصادي على الجانبين، ولأنها تشكّل منفذاً مهماً ومنطقة تنموية وساحة للتبادل التجاري تضم مصارف ومقرات لشركات عديدة.





وزير الاستثمار خالد الفالح: الربط اللوجستي مع الدول المجاورة شمالا مجال عظيم جدا للاستثمار وعامل جذب كبير#منتدى_الحدود_الشمالية_للاستثمار#شمال_الفرص



pic.twitter.com/QApS0ULsgC — منتدى الحدود الشمالية للاستثمار (@NBI_Fourm) November 25, 2023