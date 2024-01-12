هيرميس يراهن على شركة ألعاب صينية بـ3 مليارات دولار

يراهن صندوق هيرميس المتحد المحدود، بقيمة 3 مليارات دولار على شركة الألعاب الصينية “تينسنت” مرة أخرى، على الرغم من القواعد الجديدة التي فرضتها الصين بشأن الألعاب الإلكترونية، والتي دفعت Tencent للتخلي عن مكانتها باعتبارها ثاني أكبر شركة في آسيا من حيث القيمة.

وأدت القواعد الجديدة التي فرضتها الصين بشأن الألعاب عبر الإنترنت (منها حظر المكافآت التي تُدفع مقابل تسجيل الدخول المتكرر، والمبارزات القسرية بين اللاعبين) إلى محو 53 مليار دولار من قيمتها السوقية في عام 2023، مما توّج عامًا ثالثًا من الخسائر للشركة.

وقام صندوق هيرميس الذي تغلب على 83% من نظرائه على مدى السنوات الثلاث الماضية، قام بعملية الشراء في العام الجديد، حتى بعد أن أصدرت الصين مسودة قاعدة بشأن قيود الألعاب في كانون الأول/ديسمبر، مراهنًا على التقييم الجذاب لشركة الألعاب، وفق تقرير لوكالة “بلومبرغ”.

وقال جوناثان باينز، الذي يدير صندوق هيرميس الذي تبلغ قيمته 3.1 مليار دولار، إن الاستثمار يعكس تفاؤل الصندوق بشأن السوق المتدهورة في البلاد، حيث التقييمات “لا تصدق على الإطلاق”.

هيرميس يشتري الشركة لانها رخيصة

ويوم الأربعاء، قال باينز في إشارة إلى أسهم شركة تينسنت: “نحن نشتريها الآن بسبب قيمتها الرخيصة للغاية”. باع هيرميس معظم أسهمه في شركة Tencent وكذلك في شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC) قبل عام تقريبًا.

وتابع باينز أن الأسهم يتم تداولها بأقل من 16 ضعف الأرباح الآجلة، أو حوالي نصف متوسط العشر سنوات، مما يجعلها جذابة.

وفي حين أن الصين ليست حاليًا الوجهة الاستثمارية المفضلة للكثيرين، فإن مزيجًا من التقييمات الرخيصة للغاية والمخصصات المنخفضة يفوق مخاطر الاستثمار في أسهم البلاد، وفقًا لباينز.

وقال: “نعتقد أن مخاطر الاستثمار في الصين تستحق المخاطرة لأن الأسهم رخيصة للغاية”.

ويفضل الصندوق، الذي يتمتع أيضًا بوزن زائد في كوريا الجنوبية، شركة Samsung Electronics على TSMC التايوانية لصناعة أشباه الموصلات في آسيا.

وقال باينز إن شركة TSMC من المقرر أن تشهد تراجعًا دوريًا، ويتم تداول أسهمها بما يقرب من خمسة أضعاف القيمة الدفترية، بينما تستعد أرباح سامسونج للتعافي، مضيفًا أن مكانة الشركة الكورية في قطاع شرائح الذاكرة يجعلها في مكان أفضل في الوقت الحالي.

في حين أعلنت أكبر شركة في كوريا هذا الأسبوع عن انخفاض أكثر من المتوقع بنسبة 35 في المائة في الدخل التشغيلي، مما يعكس ضعف الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية على مستوى العالم، قال باينز إن النتائج لن تمنعه من أن يكون إيجابيا بشأن مسار أرباحها. وأضاف: “الأمور سوف تتحسن من هنا”.