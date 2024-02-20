هوليداي إن تحقق إيرادات قياسية

أعلنت شركة “IHG” المالكة لسلسلة فنادق هوليداي إن الثلاثاء عن نيتها بتوزيع أكثر من مليار دولار إلى المساهمين خلال عام 2024، وذلك عقب تسجيل إيرادات سنوية لعائدات مبيع الغرف والتشغيل تجاوز التوقعات بتخطيه سقف المليار دولار لأول مرة في تاريخ الشركة.

وكشف إيلي معلوف، الرئيس التنفيذي لـIHG، أن الشركة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط والبعيد من خلال التركيز على:

زيادة الإيرادات من كل غرفة من خلال تحسين تجربة الضيوف وتعزيز القيمة المقدمة.

توسيع نطاق تواجدها العالمي من خلال افتتاح فنادق جديدة في أسواق واعدة.

الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز كفاءة العمليات وتحسين الخدمات المقدمة للضيوف.

وأكد معلوف على أن IHG تتمتع بموقع ممتاز للاستفادة من اتجاهات النمو في قطاع السفر والسياحة، مدعومة بمحفظة علامات تجارية قوية ومنصة إلكترونية متطورة.

وتنوي الشركة تحقيق ذلك من خلال زيادة الإيرادات من كل غرفة بالإضافة إلى زيادة عدد الفنادق التابعة لها على المدى المتوسط والبعيد.

ورفعت IHG، التي تدير أيضاً سلاسل فنادق هوليداي إن وكراون بلازا وريجنت وهوولوكس، قيمة الأرباح النهائية الموزعة على المساهمين بنسبة 10% لتصل إلى 104 سنتات لكل سهم. كما أطلقت برنامجًا جديدًا لإعادة شراء الأسهم بقيمة 800 مليون دولار.

صرح معلوف، الذي تولى مهام منصب الرئيس التنفيذي في تموز/يوليو الماضي: ” يتمتع قطاع السفر بعوامل قوية واعدة تدعم الطلب على المدى الطويل. ستساعد قوة محفظة علاماتنا التجارية ومنصتنا الإلكترونية المميزة في تعزيز نمو عائدات الغرف المتاحة وحجم النظام ككل.”

وسجلت IHG زيادة عالمية في عائدات الغرف المتاحة، وهو مؤشر الأداء الرئيسي لقطاع الفنادق، بنسبة 16.1% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين التي بلغت في المتوسط 15.7%.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية المعدلة بنسبة 17.4% على أساس سنوي، مدعومة بزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة العمليات.