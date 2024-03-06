هل تستثمر السعودية في آي سي ميلان؟

تتواصل الشائعات حول إمكانية بيع أسهم في نادي آي سي ميلان الإيطالي إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بواسطة صندوق ريد بيرد كابيتال (Redbird) المالك للفريق والتابع لجيري كاردينالي.

وفقًا لتقرير نشره موقع “Il Sole 24 Ore“، فإن الصندوق السيادي السعودي مهتم بإجراء بعض الاستثمارات الإضافية في أوروبا وقد وضع ميلان ضمن أهدافه.

في المقابل نفت مصادر صحافية أخرى مقربة من النادي اللومباردي الشائعات وأكدت أنها عارية عن الصحة وأنه لا توجد أي مفاوضات جارية بين الطرفين.

ونفت المصادر أيضًا الأخبار التي تفيد بأن صندوق الاستثمارات العامة سيساعد في سداد قرض بقيمة 550 مليون يورو.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم حيث تقدر إجمالي أصوله بنحو 776 مليار دولار، وقد تم إنشاؤه عام 1971 لغرض استثمار الأموال نيابة عن الحكومة السعودية.

وقال التقرير أن الصندوق يتطلع إلى توسيع نفوذه في أوروبا بشكل كبير وفي قطاعات مختلفة من خلال “مرحلة جديدة من الاستثمارات”. وإنهم يهدفون بشكل أساسي إلى قطاعي التقنيات المتطورة والبنية التحتية، وكذلك الرياضة والطاقة المتجددة والعقارات وعالم الترفيه.

وبحسب التقرير التقى ممثلو صندوق الاستثمارات العامة في الأشهر الأخيرة بكاردينالي عدة مرات، الذي قام ايضاً بالعديد من الرحلات إلى الشرق الأوسط لخلق اتصالات وعلاقات اقتصادية لريد بيرد وميلان بشكل عام.

ولمح التقرير إلى أن الشراكة بين المدير الأميركي وصندوق الاستثمارات العامة في نادي ميلان تعتبر ممكنة بعد أن استثمر الصندوق السعودي مؤخرًا في نادي نيوكاسل الإنكليزي.

وقال التقرير: “لا يمكن استبعاد دخول صندوق الاستثمارات العامة في هيكل المساهمين بطريقة ما، مثل شراء حصة أقلية”.