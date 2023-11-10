“نيوم”السعودية تعزز قاعدة أعمالها في “لندن”

افتتحت “نيوم“، مكتبها الدولي الأول في مدينة لندن، ليشكل قاعدة لدعم أعمال نيوم في المملكة المتحدة وجميع أنحاء أوروبا.

وذلك بهدف تأسيس علاقات جديدة مع الشركاء والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، ونظم المكتب حفل افتتاح رسمي حضره كبار المسؤولين.



وقال الأمير خالد بن بندر سفير السعودية بالمملكة المتحدة، إن افتتاح مكتب “نيوم” في لندن منصةً لإبراز أهمية هذا المشروع على المستوى العالمي، وللمستثمرين والمؤسسات والمبتكرين في المملكة المتحدة الذين يشاركون “نيوم” رؤيتها، المتمثلة في تغيير أسلوب المعيشة والعمل حول العالم، كما يأتي في إطار الإيمان بالدور المهم الذي ستؤديه المملكة المتحدة وقادة الاستثمار في دعم جهود “نيوم” لتسريع التقدم البشري وتأمين مستقبل جديد ومستدام للجميع.



من جهته، عدّ أوليفر دودن، هذه الخطوة حدثاً مهما لتعزيز العلاقة بين “نيوم” والمنظومة المالية والتقنية في لندن، وتوسيع مجالات الشراكة في التصميم وإدارة المشاريع، ما يسهم في نمو الاستثمارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.



فيما أكد المهندس النصر، الإيمان بأهمية توسيع انتشار نيوم الدولي، وتعزيز التعاون مع ألمع العقول في العالم لحل التحديات الأكثر إلحاحاً، ولذلك يأتي اختيار لندن لافتتاح أول مكتب دولي؛ ترسيخاً لوجودنا في المملكة المتحدة، والقارة الأوروبية عموماً، وفق البيان الصحفي.



وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد أن عززت نيوم، خلال الأعوام الماضية، استثماراتها الناجحة وشراكاتها المثمرة مع شركات المملكة المتحدة وأوروبا، بهدف استكشاف المزيد من فرص التعاون المشترك، والترويج لما تملكه “نيوم” من مقومات وفرص استثمارية فريدة.



ويمثل افتتاح المكتب، الذي يقع في “دار تشانسري” في المنطقة الوسطى من هولبورن، خطوة مهمة ورئيسة في جهود “نيوم” لتوسيع وتمكين حضورها الدولي، بعد أن تم عقد العديد من الشراكات الناجحة بينها والعديد من الجهات في المملكة المتحدة وعدد من دول أوروبا.





ومن المتوقع، أن يسهم المكتب الجديد في تحديد المزيد من فرص التعاون مستقبلاً، وتعزيز العلاقات القائمة، بما يسهم في تسريع جهود نيوم لمواجهة التحديات العالمية، من خلال رؤيتها لتحقيق مثالية العيش والعمل والاستدامة، وسيتولى عبدالله الهزاني، منصب الرئيس التنفيذي لمكتب نيوم الجديد في أوروبا، بعد انتقاله من منصبه كمدير تنفيذي في “أوكساچون”، مدينة الصناعات النظيفة والمتقدمة في “نيوم”، كما عمل الهزاني، قبل ذلك، مديراً تنفيذياً في صندوق “نيوم” للاستثمار، الذراع الاستثماري الاستراتيجي.

