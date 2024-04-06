موانىء دبي العالمية تقترب من شراء شركة شحن آسيوية بـ 400 مليون دولار

تقترب شركة موانىء دبي العالمية “دي بي وورلد” من عقد صفقة لشراء شركة “كارغو سيرفيسيز فار أيست” من جون لاو، قطب الأعمال في هونغ كونغ، بقيمة تتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار، بما يعزز تواجد الشركة الإماراتية في آسيا، كما نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة.

وكشفت المصادر نفسها أن “دي بي وورلد” و”كارغو سيرفيسيز فار أيست” تضعان اللمسات الأخيرة على تفاصيل الصفقة، التي يتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة. وذكرت المصادر إن قيمة الصفقة المحتملة تعتمد على تكوين الأصول.

ورفض ممثل عن “كارغو سيرفيسيز فار أيست” التعليق، في حين لم يرد ممثل عن “دي بي وورلد” على الفور على طلب “بلومبيرغ” للتعليق.

وقد أسس جون لاو “كارغو سيرفيسيز فار أيست” عام 1989، وتنشط في مجالات الشحن البحري والبضائع والخدمات اللوجستية لسلاسل التبريد، وفقاً لموقعها على الإنترنت. وتمتلك الشركة التي يقع مقرها في هونغ كونغ مكاتب في الصين والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وسنغافورة.

وتتضمن إمبراطورية جون لاو حصة أغلبية في شركة “سي أن لوجيتيكس انترناشيونال” المدرجة في بورصة هونغ كونغ، ويشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لها. وانخفض السهم بنسبة 31% في الأشهر الـ 12 الماضية، مما يقدر قيمة الشركة بمبلغ 212 مليون دولار.

وتأسست موانئ دبي العالمية في عام 1972 كمشغل محلي للموانئ في دبي، وتوسعت منذ ذلك الحين في الأسواق العالمية، حيث يعمل لديها أكثر من 100 ألف موظف في حوالي 75 دولة، وفقاً لموقعها على الإنترنت. وتشمل خدماتها شحن البضائع والخدمات اللوجستية التعاقدية والموانئ والمحطات والخدمات البحرية.

وقالت موانئ دبي العالمية الشهر الماضي إن أرباحها انخفضت إلى 820 مليون دولار في العام 2023 من 1.23 مليار دولار في العام 2022.

وقد وقعت “موانئ دبي العالمية” الشهر الماضي اتفاقية مدتها 30 عاماً مع شركة “رومو”، مشغل السكك الحديدية البرازيلية ، لإنشاء محطة جديدة للحبوب والأسمدة في ميناء سانتوس.

ومن شأن الاتفاقية أن تعزز الطاقة الاستيعابية للميناء بحوالي 12.5 مليون طن سنوياً، بما في ذلك 9 ملايين طن من الحبوب و3.5 مليون طن من الأسمدة.

وستقوم شركة “رومو”، بضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار في المشروع.