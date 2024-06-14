موانىء دبي العالمية تخطط لإنفاق 3 مليارات دولار في أفريقيا

أعلن محمد أكوجي، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أن الشركة تخطط لإنفاق 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة على البنية التحتية الجديدة للموانئ في أفريقيا لتلبية النمو طويل الأجل الذي يشمل الطلب المتزايد على صادرات المعادن الحيوية.

وقال محمد أكوجي، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرغ”: “إن تكلفة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في جميع أنحاء أفريقيا مرتفعة للغاية مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، وهو ما يمثل فرصة جيدة”.

وتقوم شركة موانئ دبي العالمية بالتوسع في دار السلام في تنزانيا، حيث قامت مؤخراً بتقييم الموانئ في جنوب أفريقيا وكينيا تمهيداً للاستثمارات المحتملة.

ودعا أكوجي إلى “النظر إلى إمكانات أفريقيا على المدى الطويل، وليس من خلال الاقتصاد الكلي على المدى القصير. إنها دورة ومن المؤكد أنها لم تؤثر على شهيتنا للنمو في القارة.. ما زلنا نستثمر”.

وأشار أكوجي إلى أن السوق المزدهرة للمعادن الحيوية بما في ذلك النحاس من زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية تساعد في زيادة الحاجة إلى قدرة لوجستية أكبر. وأضاف: “شهدنا زيادة في الطلب على مدى السنوات القليلة الماضية، مدفوعة بشكل كبير بالتحرك على مستوى العالم والطلب على سلع مثل الكوبالت والليثيوم”.

وتضم وحدة أفريقيا التابعة لموانئ دبي العالمية 27 ألف عامل، وتغطي أعمال الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.