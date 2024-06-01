موانىء أبوظبي تستثمر في محطة حاويات في تنزانيا

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن المشروع المشترك «أداني بورتس” و”سبيشال إيكونوميك زون» تعاونت مع مجموعة موانئ أبوظبي وشركة «إيست هاربور تيرمينالز» للاستحواذ على 95% في شركة «تنزانيا الدولية لخدمات محطات الحاويات المحدودة» التي تدير محطات الحاويات في ميناء دار السلام في تنزانيا، في مقابل 39.5 مليون دولار، حسبما أفصحت الشركة الهندية التي يقع مقرها في أحمد آباد في بيان.

وقد أبرمت مجموعة «أداني بورتس” و”سبيشال إيكونوميك زون» اتفاقية مع مجموعة «هاتشيسون بورت هولدينغز» الصينية للاستحواذ على الحصة.

وهذه هي أول محطة حاويات يتم تشغيلها من قبل مجموعة الموانئ التابعة للملياردير غوتام أداني في القارة الإفريقية.

كما وقعت “أداني بورتس” اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً مع هيئة موانئ تنزانيا لتشغيل وإدارة منشأة الحاويات الثانية في الميناء. وتتمتع المحطة بقدرة على مناولة البضائع تبلغ مليون وحدة نمطية لعشرين قدماً وتدير 820 ألف حاوية نمطية في عام 2023.

وتتوقع “أداني” إتمام عملية الاستحواذ بحلول نهاية شهر حزيران / يونيو الجاري في انتظار موافقة لجنة المنافسة العادلة في تنزانيا.

وقد وقعت مجموعة موانئ أبوظبي في شهر شباط / فبراير الماضي اتفاقية امتياز جديدة مدتها 25 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي، المؤسسة التابعة لحكومة باكستان الفيدرالية، لتطوير وتشغيل وإدارة محطة للبضائع العامة والسائبة في ميناء كراتشي.

وسيتم بموجب اتفاقية الامتياز تأسيس المشروع المشترك «محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة»، بين مجموعة موانئ أبوظبي، كمساهم بحصة الأغلبية، وشركة «كحيل تيرمينالز»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لتطوير وتشغيل وإدارة محطة للبضائع العامة والسائبة، والتي تضم المراسي 11 – 17 الواقعة في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي، ما يسهم في تعزيز مكانة كراتشي كلاعب رئيسي في القطاع البحري.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في أعقاب قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتوقيع اتفاقية امتياز في شهر حزيران / يونيو 2023 لتطوير وتشغيل وإدارة محطة حاويات تضم المراسي 6 – 10 في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي.