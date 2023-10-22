موانئ دبي العالمية تفوز بامتياز تشغيل ميناء دار السلام لمدة 30 عاماً

وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، اتفاقية امتياز تشغيل وتحديث ميناء دار السلام متعدد الأغراض، لمدة 30 عاماً، بهدف ربط تنزانيا والمنطقة بالأسواق العالمية.

فازت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، الأحد، بامتياز تشغيل وتحديث ميناء دار السلام متعدد الأغراض، لمدة 30 عاماً، بهدف ربط تنزانيا والمنطقة بالأسواق العالمية.

ووفقا لاتفاقية الامتياز التي تم توقيعها اليوم الأحد، مع هيئة الموانئ التنزاني، تقوم مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، باستثمارات تصل إلى مليار دولار خلال فترة الامتياز.

وقّع اتفاقية الامتياز، سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، وبلاسديوس مكيلي مبوسا، مدير عام هيئة الموانئ التنزانية، بحضور رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، سامية سولو حسن، حسب بيان حصلت “أريبيان بزنس” على نسخة منه.

وتم منح “دي بي ورلد”، امتياز تشغيل ميناء دار السلام وتحديثه بهدف تحسين خدمات النقل والخدمات اللوجستية في تنزانيا ومناطقها النائية.

موانئ دبي العالمية… خطة استثمارية متعددة المراحل

وتنفذ “دي بي ورلد”، خطة استثمارية متعددة المراحل، لتطوير الميناء، تصل الاستثمارات المبدئية في المرحلة الأولي منها لأكثر من 250 مليون دولار لتحديث الميناء.

ومن الممكن أن يرتفع حجم الاستثمار إلى مليار دولار بالميناء، خلال فترة الامتياز، إلى جانب تنفيذ المشاريع اللوجستية في المناطق النائية.

وتنفق هذه الاستثمارات، لتسهيل ربط الميناء بالمناطق النائية في أفريقيا جنوب الصحراء من خلال شبكة برية تشمل الطرق السريعة، والسكك الحديدية، إضافةً إلى ممرات الشحن، والموانئ المخصصة، وبالتالي دعم الطلب المتزايد على الحلول اللوجستية من جميع أنحاء القارة، وربط الشركات في المنطقة بالأسواق العالمية.

وهذه الاستثمارات لتطوير الميناء، سيكون لها تأثير إيجابي، على التنمية الاجتماعية، والاقتصادية في تنزانيا، بخلق فرص العمل، مباشرة، وغير مباشرة، وتسهيل وصول المنتجات، والخدمات، إلى الأسواق المحلية.

وقد تطورت البينة التحتية للميناء مؤخرا، نتيجة الاستثمارات الحكومة التنزانية فيها.

وستبني “دي بي ورلد”، على هذا التقدم بالميناء، بالعمل مع هيئة الموانئ التنزانية، وأصحاب العلاقة الحاليين في الميناء، لتخليص البضائع على نحو أسرع، وتحسين عمليات تخطيط الشحن.

وهذا التطوير، سوف يعزز دور ميناء “دار السلام”، كبوابة بحرية لمعادن الطاقة الخضراء من دول “منطقة حزام النحاس” في جنوب، ووسط أفريقيا.

كما سيؤدي تطوير العمل بالميناء، تخفيض تكاليف الشحن البحري للمستوردين، والمصدّرين التنزانيين، من خلال جذب مزيد من خطوط الشحن والسفن الأكبر حجماً إليه.

استثمارات مستقبلية

وستقوم مجموعة “دي بي ورلد”، باستثمارات مستقبلية في تحديث الميناء، منها الاستثمارات في مستودعات التخزين التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها لتعزيز القطاع الزراعي في تنزانيا، فضلاً عن زيادة الاتصال بالخدمات اللوجستية المرتبطة بالسكك الحديدية.

ومن المرتقب أن تشمل الاستثمارات أيضًا التطوير المستقبلي لمنطقة اقتصادية خاصة، وقطاع الخدمات اللوجستية الأوسع للميناء، مما سيعزز دور تنزانيا وتأثيرها على مستقبل التجارة العالمية.

فرص تجارية

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”: “يشرفنا أن نتشارك مع حكومة تنزانيا لتنشيط ميناء دار السلام حيث يتماشى هذا التوجه مع خطط التنمية الإستراتيجية لتنزانيا، ويؤكد الرؤية القيادية الحكيمة لسامية سولو حسن”.

وتابع:” سوف يوفر هذا التطوير فرصًا تجارية للمنطقة، ويربط شرق إفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء بالأسواق العالمية، ويعزز النمو الاقتصادي، إضافةً إلى توليد فرص العمل وتقوية إمكانات الوصول إلى المنتجات والخدمات، وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة”.

وأضاف:” إلى جانب الموانئ الأخرى التي نقوم بتشغيلها، تمثل اتفاقية الامتياز هذه علامة بارزة أخرى في جهودنا المشتركة للاستفادة من الخبرات العالمية والمحلية لمجموعة موانئ دبي العالمية في تعزيز سلاسل التوريد في المنطقة لدعم النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية”.

دعم سوق العمل

من جانبه، قال مكامي مباراوا، وزير الأشغال والنقل في تنزانيا:” يمثل توقيع اتفاقية الامتياز بين حكومة تنزانيا ومجموعة موانئ دبي العالمية تطوراً بالغ الأهمية، لأنه يعتبر إنجازًا مهمًا آخر في مسيرة بناء البنية التحتية الفضلى في تنزانيا ضمن إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وأضاف:” ومن خلال خبرات مجموعة موانئ دبي العالمية، سيلعب الميناء دوراً مهماً في دعم خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مختلف القطاعات مثل النقل والتوزيع وسلاسل التوريد، وستكون هيئة الموانئ التنزانية مساهمة في امتياز الميناء، ولن يكون هناك فقدان لوظائف الموظفين في هيئة الموانئ”.

خفض التكاليف اللوجستية

وبدوره قال بلاسديوس مكيلي مبوسا، المدير العام لهيئة الموانئ التنزانية:” إننا مسرورون بتعاوننا مع مجموعة موانئ دبي العالمية في تحديث الميناء الاستراتيجي بدار السلام، وسيخلق هذا المشروع قيمة كبيرة للمستخدمين النهائيين، كما يساعد الحكومة على تحقيق هدفها المتمثل في خفض التكاليف اللوجستية”.

وتابع:” وتعد هذه المبادرة الإستراتيجية بمثابة شهادة على قدرتنا على دفع تطوير البنية التحتية على نطاق واسع عبر الشراكة مع اللاعبين الاستراتيجيين، مما سيتيح للحكومة بإعادة توجيه الأموال إلى مجالات حيوية أخرى من الاقتصاد لصالح الشعب التنزاني”.

وبتوقيع مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، هذه الاتفاقية، تواصل تحقيق استراتيجيتها في أفريقيا وطموحات النمو، عن طريق ضخ استثمارات كبيرة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، والارتقاء بالمجتمعات، والشركات المحلية من خلال تمكين التجارة وربط الأسواق بالمنظومة التجارية العالمية.