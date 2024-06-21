موانئ دبي العالمية تدشن توسعة ميناء في البيرو بـ 400 مليون دولار

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، استكمال مشروع توسعة ضخم بقيمة 400 مليون دولار في ميناء كالاو في جمهورية بيرو، لتعزيز قدرة مناولة الحاويات في المحطة الجنوبية للميناء بنسبة 80%، وترسيخ مكانة كالاو كبوابة رئيسية للتجارة العالمية على الساحل الغربي لقارة أمريكا الجنوبية.

وركّز مشروع توسعة «بايسنتينيال بير» على زيادة طول الرصيف من 650 متراً إلى 1050 متراً، ما يجعل كالاو أحد الموانئ القليلة في أمريكا الجنوبية القادرة على استيعاب ثلاث سفن، أو سفينتين ضخمتين، في وقت واحد.

ومن جهة أخرى، فقد رفع المشروع قدرة المناولة من 1.5 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) إلى 2.7 مليون حاوية نمطية سنوياً، كما تمت أيضاً توسعة ساحة الحاويات لتصل مساحتها الإجمالية إلى 40 هكتاراً.

ويأتي مشروع توسعة ميناء كالاو في إطار طموحات «دي بي ورلد»، للتوسّع في أمريكا اللاتينية، والتي تمّ الإعلان عنها خلال الشهر الماضي. كما يسهم هذا المشروع في الارتقاء بمستوى الكفاءة في ميناء كالاو وتعزيز مكانته كمركز لوجستي رئيسي على مستوى المنطقة بأكملها، نظراً لقربه من العاصمة ليما، وتكامله مع حركة النموّ التي يشهدها مطار خورخي تشافيز الدولي.

وأشادت رئيسة البيرو باستثمار بقيمة 400 مليون دولار (حوالي 1.5 مليار درهم) قدمته شركة «دي بي ورلد» (موانئ دبي العالمية) للخدمات اللوجستية من شأنه أن يساهم في مضاعفة ميناء إل كاياو الرئيسي في البلاد قرب العاصمة ليما، قدرته التشغيلية.

وقالت الرئيسة دينا بولوارتي في احتفال تدشين الميناء المحدّث «هذه الخطوة تظهر أن البيرو بلد موثوق به للاستثمار الأجنبي”.

وقال كارلوس ميرينو الرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد» في البيرو والإكوادور لوكالة فرانس برس خلال التدشين، إن ميناء كاياو الذي سيكون قادرا على استقبال سفينتين يصل طولهما إلى 400 متر في وقت واحد، ستكون لديه أكبر قدرة تشغيلية على الساحل الغربي لجنوب المحيط الهادئ.