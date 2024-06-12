موانئ دبي العالمية تستثمر أكثر من 500 مليون دولار لتوسيع عملياتها في أمريكا اللاتينية

تستثمر موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، نحو 540 مليون دولار لتوسيع عملياتها في الإكوادور، وبيرو، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للموانئ أمس.

وخصصت شركة الخدمات اللوجستية العملاقة “موانئ دبي العالمية”، 140 مليون دولار لتوسيع رصيفها في ميناء بوسورجا في الإكوادور، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في الأشهر المقبلة “لتعزيز القدرة والكفاءة التشغيلية”.

استثمارات موانئ دبي العالمية في الإكوادور

وستعمل هذه التوسعة على توسيع محطة شركة ” دي بي ورلد” (DP World)، في ميناء المياه العميقة بمقدار 232 متراً إضافية، ليصل إجمالي مساحة الرصيف المخصصة لها إلى 700 متر.

ولم تكشف الشركة عن الجدول الزمني المتوقع للمشروع.

في أبريل الماضي، وقعت موانئ دبي العالمية، مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والأشغال العامة في الإكوادور لتنفيذ التوسعة.

توسعة ميناء كاولا في بيرو

أيضا من المقرر أن تفتتح ” دي بي ورلد“، مشروع توسعة الرصيف البحري الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار في ميناء الشركة بكالاو في بيرو، حسبما ذكرت الشركة.

وقد أدت التوسعة إلى توسيع الرصيف إلى أكثر من ألف متر، مما مكنه من استيعاب 3 سفن في وقت واحد وزيادة الإنتاجية السنوية بنسبة 80٪ إلى 2.7 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا.

وشهد المشروع قيام مشغل الميناء بتركيب أول محطة شحن للشاحنات الكهربائية في أمريكا اللاتينية في محاولة لتعزيز جهود إزالة الكربون والاستدامة.

وبدأت ” دي بي ورلد”، مشروع التوسعة في سبتمبر 2021 باستثمار أولي قدره 350 مليون دولار أمريكي.

ويتعامل ميناء كالاو في بيرو، مع ما يقرب من 90% من حركة الحاويات في بيرو، بينما تدير ” دي بي ورلد”، حوالي 60% من البضائع المنقولة بالحاويات في الميناء.