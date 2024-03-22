فريق التحرير by فريق التحرير

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موانئ أبوظبي تستحوذ على حصة أغلبية في ميناء تبليسي الجاف

ستتولى “نواتوم لوجيستيكس” التابعة لـ”مجموعة موانئ أبوظبي” تشغيل الميناء

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت “مجموعة موانئ أبوظبي” اليوم الجمعة عن توقيعها اتفاقية مع شركة “إنفيكو” للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 60% من ميناء تبليسي الجاف في جورجيا.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق تواجد المجموعة في الممر الأوسط، وهو طريق تجاري يربط مراكز التصنيع في غرب آسيا بالأسواق الاستهلاكية في شرق أوروبا.

وبموجب الاتفاقية، ستستثمر المجموعة 61 مليون درهم (نحو 16.5 مليون دولار أمريكي) في المشروع، الذي من المتوقع بدء تشغيله بحلول الربع الرابع من العام الجاري.

موانئ أبوظبي

يمثل ميناء تبليسي الجاف مركزًا لوجستيًا متميزًا بموقع استراتيجي على طول الممر الأوسط، مستفيدًا من مجموعة موانئ بحرية وجافة في كازاخستان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وتركيا.

وسيربط المشروع بحر قزوين بالبحر الأسود، وسيضم عدداً من المرافق المتكاملة، وسيوفر قدرات لوجستية كبيرة بفضل موقعه في قلب المنطقة الصناعية بمطار تبليسي.

يُعد الممر الأوسط أقصر الطرق التجارية الرابطة بين آسيا وأوروبا، حيث يمتد لحوالي 7 آلاف كيلومتر، ويمكن قطعه في رحلة تتراوح مدتها ما بين 10 أيام و15 يوماً.

موانئ أبوظبي

يُتوقع إنجاز أعمال تطوير الميناء الجاف على 3 مراحل، لتصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 286 ألف حاوية نمطية بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة.

وستتولى “نواتوم لوجيستيكس” التابعة لـ”مجموعة موانئ أبوظبي” تشغيل الميناء.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...