تحالف عالمي لإنشاء مواقف ذكية للسيارات في الرياض

أعلنت مدينة الرياض السعودية عن مشروع لإنشاء مواقف ذكية للسيارات، يحتوي على 24 ألف موقف على الشوارع التجارية والعامة، بالإضافة إلى أكثر من 140 موقف في الأحياء السكنية.

ويهدف المشروع إلى الحد من الوقوف العشوائي داخل الأحياء، وضمان راحة سكانها، علاوة على عدم تسرب السيارات للشوارع والمحاور التجارية.



وفقا لوسائل إعلام سعودية تم توقيع عقد شراكة بين شركة ريمات الرياض للتنمية، وشركة solutions by stc، الرائدة في تقديم خدمات التحول الرقمي في السعودية.

وتقود وشركة solutions by stc تحالفًا محليا وعالميا مع أحد أكبر مشغلي مواقف السيارات في العالم؛ وذلك لمشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المواقف العامة للسيارات في مدينة الرياض للمرحلة الأولى من المخطط العام للمواقف العامة للمركبات ومدته 10 سنوات.

شراكة عالمية لإنشاء مواقف ذكية للسيارات في الرياض



ويشمل نطاق العمل توفير خدمات الرقابة والإدارة لهذه المواقف لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة والالتزام بالتعليمات والإرشادات الخاصة بهذه المواقف

أيضا بشمل نطاق العمل، توظيف وأفضل الممارسات التشغيلية وأحدث التقنيات الرقمية العالمية للإسهام في تحسين المشهد الحضري لمدينة الرياض، وتطوير التجربة العامة لساكنيها وزائريها، من خلال إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل خدمات المواقف العامة الذكية للسيارات من خلال تطبيق عناصر المدن الذكية، وتبني التقنيات الحديثة، وتهيئة البنية التحتية الخاصة بذلك.



وتعتمد أنظمة إدارة المواقف العامة الذكية للسيارات على استخدامات التقنية الحديثة، وتطبيقات الجوال، وأجهزة الاستشعار الذكية، وتحليل أنماط الاستخدام، وتطوير سياسات التشغيل والاستخدام، ومعدلات الإشغال والمساعدة في تخطيط البنية التحتية المستقبلية.

مكاسب عدة سيتم تحقيقها من تنفيذ مشروع المواقف العامة الذكية للسيارات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، أبرزها تخفيف مناطق الازدحام، والحد من الوقوف العشوائي للسيارات، وانسياب حركة المرور، وتحسين المظهر الحضاري، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.