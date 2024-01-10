أعلن ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، عن سلسلة من المبادرات الرئيسية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في قطاع التعدين الحيوي، موضحاً أن الصندوق قد قام باستثمارات قوية في هذا القطاع.

و أكد الرميان خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي، على الاستفادة المتزايدة من التكنولوجيا وبخاصة الذكاء الاصطناعي في سياق عمليات التعدين.



كما أبرز أهمية قطاع التعدين كفرصة استثمارية هائلة، مشيرًا إلى ازدياد الحاجة العالمية للمعادن نتيجة للتطور التكنولوجي وارتفاع طلب صناعة السيارات على المعادن اللازمة لصناعة المركبات الكهربائية.



وأشار إلى توقعات بتضاعف الطلب العالمي على المعادن بمعدل يصل إلى 6 مرات بحلول عام 2040.

و قال أيضًا، أن المملكة تقود أكبر برنامج استكشافي عالمي في قطاع التعدين، حيث تجاوزت الاستثمارات التي قام بها صندوق الاستثمارات العامة في المعادن الأساسية حاجز الـ 30 مليار دولار.



وأكد الرميان على زيادة الموارد المعدنية للمملكة، حيث بلغت 1.3 تريليون ومن المتوقع أن تصل إلى 1.5 تريليون، مع وجود مزيد من المكامن والموارد الإضافية التي يمكن الاستفادة منها.





وأختم حديثه بالتأكيد على أن قطاع التعدين يمثل فرصة استثمارية ضخمة وأن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة للاستفادة الكاملة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التعدين واستكشاف الموارد الطبيعية.



معالي الأستاذ ياسر الرميان، محافظ #صندوق_الاستثمارات_العامة، يشارك في #مؤتمر_التعدين_الدولي حيث تحدّث عن الإمكانات الكبيرة لقطاع المعادن والتعدين في المملكة. pic.twitter.com/ny4zidWhAS — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) January 10, 2024