مشروع إنشاء منصة استثمارية إلكترونية سعودية مصرية

تتجة وزارة التجارة السعودية إلى إطلاق مشروع إنشاء منصة سعودية مصرية استثمارية مما يضاعف حجم التبادل التجاري و الاستثماري بين البلدين.

وقال نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز الشعيلي، أن من خطط المنصة الاستثمارية الإلكترونية أن تضم المستثمرين من البلدين بهدف طرح الفرص الاستثمارية، وبحث الحلول للمعوقات بشكل فوري من خلال إصدار التشريعات وتذليل التحديات عبر قنوات التواصل التي توفرها المنصة.



و أوضح خلال كلمته في ملتقى الأعمال السعودي المصري الذي أقيم بالقاهرة، أن هناك فريق عمل سيعمل على إنشاء المنصة ووضع الضوابط والآليات المناسبة لها، بما يساهم في رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى المشروعات المصرية التي تخطط للاستثمار بالمملكة ستحظى بدعم من منظومة حوافز الاستثمار الأجنبي إلى جانب منظومة عالمية من المشروعات اللوجستية.





يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 20 مليار دولار عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 41%، لتحتل مصر المرتبة السابعة في قائمة الصادرات والواردات السعودية، و المملكة تعد من أكبر المستثمرين بمصر باستثمارات تخطت 32 مليار دولار عبر أكثر من 6800 شركة، مقابل 5 مليارات دولار استثمارات مصرية بالمملكة عبر 802 شركة.





من جانبه أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، على ضرورة العمل باسرع ما يمكن، لازالة كافة العوائق التى تواجه المستثمرين، كاشفا عن السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الاعمال بحرية ويسر، وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، مشيرا إلى أهمية الأستفادة من السوق الافريقية خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للاتحاد الافريقى والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3 مليار مستهلك.



وقال أن مصر اليوم تطرح فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري، والفرص المستحدثة في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة.







نائب رئيس اتحاد الغرف أ.فايز الشعيلي @FayezTh43:



قدمنا مقترحاً بإنشاء منصة استثمارية إلكترونية سعودية مصرية لخدمة المستثمرين من البلدين #اتحاد_الغرف_السعودية pic.twitter.com/teDjoxDQlh — اتحاد الغرف السعودية (@CSC_SA) November 21, 2023