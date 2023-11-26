كشفت وزارة التجارة السعودية عن حزمة الدعم المقدمة للمستثمرين في منطقة الحدود الشمالية، من أهمها منح أراض وتسهيلات تصل ل20 عاما.

قال وزير التجارة ماجد القصبي، أنه يجري العمل على إنشاء منطقة لوجستية في مدينة عرعر وسنقوم بدعم المستثمرين عبر منح الأراضي وتوفير التمويل اللازم بتسهيلات لمدة 20 عاماً لخدمة المصدرين والمستفيدين في السعودية والعراق.

وأضاف خلال كلمة في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، إن المملكة ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية، ويبلغ إجمالي إيراداتها المتوقعة 260 مليار ريال بحلول 2025، وقد بلغ إجمالي الطلبات التي وصلت خلال العام الماضي 190 مليوناً.

و اقترح الوزير، تنظيم المنتدى بشكل دوري وحصر الفرص الاستثمارية ، وعدد السجلات التجارية بالحدود الشمالية نما بنسبة 32%.



وقال إن السجلات التجارية في منطقة الحدود الشمالية شهدت نمواً بنسبة 32% خلال الفترة من 2018 إلى 2023م، ويبلغ إجماليها 15.4 ألف سجل.





الطموح العالي في الحدود الشمالية "منطقة المستقبل الواعد"، كان واضحاً في #منتدى_الحدود_الشمالية_للاستثمار ، وسرّتني العزيمة نحو استثمار الفرص الواعدة واستقطاب الشركات نحو الشمال. pic.twitter.com/FxD7jkB6rX — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) November 25, 2023