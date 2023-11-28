السعودية.. غداً انطلاق منتدى جازان للاستثمار 2023

ينطلق غداً الأربعاء منتدى جازان للاستثمار 2023 تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

يستمر منتدى جازان على مدى يومين، ويهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية والميزات النسبية للمنطقة والتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنمية المنطقة، ومناقشة الموضوعات الاقتصادية الهادفة لتنمية القطاع الخاص وإطلاق العديد من المبادرات الاستثمارية.

يتضمن المنتدى جلسة حوارية بمشاركة عدد من الوزراء لمناقشة موضوع التوجهات الاستراتيجية للاستثمار بمنطقة جازان، وتنافسية المنطقة وآفاق المستقبل طبقًا لرؤية المملكة 2030، وتعزيز بيئة الاستثمار والتنمية وابتكار فرص جديدة بالمنطقة.

منتدى جازان يجذب الاستثمارات العالمية الكبرى

كما يتضمن المنتدى عدد من المحاور حول دورها الاقتصادي والخدمات اللوجستية في جذب الاستثمارات العالمية الكبرى، ومنطقة جازان سلة غذاء المملكة، والاقتصاد الأخضر وجودة الحياة، وتمويل المشروعات الاستثمارية بالأنشطة الاقتصادية فيها، والتمويل الجريء والدعم الفني للمشروعات الناشئة ودورها في جذب الاستثمار، واستعراض الاستثمارات الواعدة بالمنطقة.

ومن المتوقع أن يساهم منتدى جازان في تعزيز مكانة منطقة جازان كوجهة استثمارية جاذبة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المنطقة التي تتمتع بمزايا نسبية عديدة، منها:

موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية.

تنوعها الاقتصادي الذي يشمل الزراعة، والسياحة، والصناعة، واللوجستيات.

مواردها الطبيعية المتنوعة.

بيئة أعمال جاذبة.

ومن المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في منطقة جازان.