السيادي البحريني “ممتلكات” يستحوذ على شركة برمجيات مصرية

وقعت شركة “بيون سوليوشنز“( Beyon Solutions)، التابعة لمجموعة “بيون” (Beyon)، والمملوكة لصندوق الثروة السيادي البحريني “ممتلكات“، اتفاقية استحواذ على حصة الأغلبية في شركة “لينك ديفلوبمنت” (Link Development) المصرية، والتى تقدم حلول البرمجيات للتحول الرقمي في المنطقة، وتقدم خدماتها في مصر، والإمارات، والسعودية.

وتعمل شركة “بيون سوليوشنز”، المملوكة لصندوق الثروة السيادي البحريني “ممتلكات”، على تقديم أنظمة متكاملة للتحول الرقمي.

“ممتلكات” تستحوذ على شركة “لينك ديفلوبمنت”

وأضافت الشركة في بيان، أن استحواذ “بيون سوليوشنز”، على شركة “لينك ديفلوبمنت”، سوف ينتج عنه واحد من أكبر مراكز خدمات التحول الرقمي في المنطقة، لم تكشف عن قيمة صفقة الاستحواذ.

وتعمل شركة “لينك ديفلوبمنت“، على دعم المؤسسات العامة، والخاصة في التحول الرقمي، ولها 7 مكاتب إقليمية، وفريق عمل محترف يتجاوز الـ 700 موظف، ولديها سمعة قوية في تقديم حلول مبتكرة لعملائها.

وقع الاتفاقية، حسب البيان، كلًا من ميكيل فينتر، الرئيس التنفيذي لشركة “بيون”، المملوكة لصندوق “ممتلكات“، وهشام البيه، الرئيس التنفيذي لشركة “لينك ديفلوبمنت”، وكريم بشارة، الشريك الإداري لشركة رأس المال المغامر” A15″، أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة.

اتفاقية الاستحواذ تحتاج لموافقة الجهات التنظيمية

وحسب الاتفاقية تقوم شركة رأس المال المغامر” A15″، أحد المساهمين الرئيسيين في شركة “لينك ديفلوبمنت”، بالتخارج بالكامل من الشركة بعد الصفقة، لصالح صندوق الثروة السيادي البحريني “ممتلكات”.

وتحتاج اتفاقية الاستحواذ، حتى تدخل حيز التنفيذ لموافقة الجهات التنظيمية الحكومية المصرية، والسعودية.

الصفقة تناسب طموح شركة “بيون سوليوشنز”

بدوره قال نيكولاس تون، الرئيس التنفيذي لشركة “بيون سوليوشنز”، إن دمج شركة كبرى مثل “لينك ديفلوبمنت” في شركتنا، هي خطوة استراتيجية تتناسب مع طموحنا، وتمثل إضافة مميزة لحلولنا وخدماتنا الرقمية.

ومن جانبه قال كريم بشارة، شركة رأس المال المغامر” A15″، أحد المساهمين الرئيسيين في شركة “لينك ديفلوبمنت”، إن صفقة الاستحواذ هذه، تمثل الخروج الثامن، من إحدى الشركات التابعة لـ A15، مما يعكس نجاح شركة A15 في المساهمة بمشاريع استثنائية تحقق عائدات مجزية للمستثمرين.

وتمتلك كل من الشركتين، شراكات استراتيجية مع موردين الرئيسيين مثل Microsoft، وOutSystems، وAWS، ما يساهم في نتائج جيدة لأعمالهم بعد الاندماج.