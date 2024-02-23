فريق التحرير by فريق التحرير

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مصر: مئات الآلاف من الوظائف في صفقة استثمارية سترفع موارد مصر من النقد الأجنبي

مجلس الوزراء المصري يعلن الموافقة على صفقة استثمارية كبرى ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذكر أن “المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية” ويأتي ذلك مع سعي الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح مدبولي أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

الدكتور مصطفى مدبولي أكد بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

ولم يكشف رئيس الوزراء عن التفاصيل قائلا إنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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