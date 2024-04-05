فريق التحرير by فريق التحرير

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مصر لن ترفع الضرائب على المستثمرين

نمت الإيرادات الضريبية في مصر بأكثر من 38% منذ بدء العام المالي الماضي وحتى الآن.

فريق التحرير by فريق التحرير

أكد محمد معيط، وزير المالية المصري، أن مصر لن تزيد أعباء الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين، خلال العام المالي المقبل، وأوضح أنه لأول مرة فى تاريخ مصر، يتم وضع سقف سنوي لدين الحكومة العامة، يتراجع كل عام، حتى الوصول إلى أقل 80% في حزيران / يونيو 2027.

وقال وزير المالية المصري في حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 إن “وزارة المالية ماضية في مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية”.

وأشار إلى نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 38% منذ بدء العام المالي الماضي وحتى الآن.

وأكد حرص الوزارة على استقرار السياسات الضريبية؛ لدفع جهود التعافي والاستقرار والتطور الاقتصادي. وشدد على أن “الوزارة تدرس كل الأفكار المطروحة لتخفيف الأعباء عن العملية الإنتاجية، وقد وافقنا على إنشاء لجان ضريبية وجمركية داخل مقرات المستثمرين للتيسير عليهم وحل مشاكلهم في أماكن تواجدهم”

وقال إن مصر عالجت فروق أسعار العملة عام 2023 في المحاسبة الضريبية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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