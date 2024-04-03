تفاصيل جديدة في ملف هيكلة “مصر للألومنيوم”.. عروض إماراتية وصينية

قدمت كل من شركة “فليت إنرجي” الإماراتية لتداول الطاقة، ومجموعة “إن إف سي” الصينية عروضا فنية لإعادة تأهيل شركة “مصر للألومنيوم”، المدرجة في البورصة المصرية، وفقا لما قالته الشركة في إفصاح إلى البورصة أمس.

كانت شركة “مصر للألومنيوم“، المملوكة للدولة المصرية قد مددت في يناير الماضي، فترة تلقي العروض الفنية والمالية الخاصة بمشروع إعادة تأهيل الشركة حتى نهاية مارس، بدلا من الموعد الأصلي المحدد في 15 يناير.

ملف إعادة تأهيل شركة “مصر للألومنيوم”

ويشمل ملف إعادة تأهيل شركة “مصر للألومنيوم”، قطاع شبكات المياه، ومعدات محطات ضواغط الهواء، والغازات الصناعية، وقطاع المسابك، وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم، وقطاع محولات الشبكة الكهربائية، وموحدات التيار، وقطاع معدات مصنع قضبته الموصلات الأنودية، ومنطقة الكربون.

كما يتضمن إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم، وقطاع الورش ومصنع البثق، والمعامل، وقطاع النقل، ومعدات التفريغ، والشحن بميناء سفاجا.

أرباح وإيرادات شركة “مصر للألومنيوم”

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 3.43 مليار جنيه منذ يوليو وحتى ديسمبر 2023، مقابل 1.7 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأيضا سجلت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري نحو 13.3 مليار جنيه، مقابل 8.35 مليار جنيه إيرادات في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وبالنسبة لخطط الشركة، فإنها تستهدف تحقيق 4.269 مليار جنيه صافي ربح خلال العام المالي المقبل، مقابل صافي ربح 4.855 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الجارى.

وفيما يتعلق بمبيعات الشركة، فإنها تستهدف تحقيق مبيعات بـ 26.69 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 25.96 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي 2023/2024.