مصر.. قفزة كبيرة للسندات الدولارية بعد اتفاق استثمار مع الإمارات

شهدت السندات السيادية المصرية الدولارية قفزة كبيرة، الإثنين، مواصلة الارتفاع الكبير الذي سجلته، الجمعة، بعد توقيع مصر اتفاق استثمار مع الإمارات العربية المتحدة من شأنه أن يجلب 35 مليار دولار للدولة على مدى الشهرين المقبلين.

وبلغت مكاسب السندات المقومة بالدولار استحقاق 2025 ذروتها، حيث ارتفعت بما يصل إلى 2.8 سنت ليجري تداولها عند نحو 74.3 سنت، وهو أعلى مستوى لها خلال ما يزيد قليلًا على عام.

ويعزو محللون هذه القفزة إلى الصفقة التي حصلت بموجبها الإمارات على حقوق تطوير الأراضي البكر في شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 24 مليار دولار، مما يُتوقع أن يخفف من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليًا.

ولكنهم ينتظرون الآن لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستغتنم الفرصة لإجراء إصلاحات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد على المدى الطويل.

وقال باتريك كوران من مجموعة تيليمر للأبحاث، لوكالة “رويترز”: “ستساعد التدفقات الداخلة في سد فجوة التمويل الخارجي في مصر على المدى القريب، وتمهد الطريق لخفض قيمة العملة بشكل أكثر تنظيما وتحفيز تمويل صندوق النقد الدولي”.

وأظهرت بيانات من جيه.بي مورغان أن الفارق بين العائد على السندات الدولارية وعائد سندات الخزانة الأميركية التي تعتبر ملاذا آمنًا -وهو مؤشر للمخاطر يحظى باهتمام المستثمرين- تقلص إلى 674 نقطة أساس في أدنى قراءة خلال نحو عامين.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عند الإعلان عن المشروع في مؤتمر صحفي إن مصر تظل ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي والمتوقع أن يرفع قيمة قرض متفق عليه بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وفقًا لرويترز.

وأشار إلى أنه لم يتبق سوى خطوات قليلة جدا على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتُعد هذه القفزة في السندات مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد، وتُظهر ثقة المستثمرين بقدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية.