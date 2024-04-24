فريق التحرير by فريق التحرير

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مصر تنشىء منطقة حرة خاصة في مدينة رأس الحكمة

وافقت الحكومة المصرية على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة

فريق التحرير by فريق التحرير
خريطة تظهر موقع تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة في مصر
خريطة تظهر موقع تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة في مصر

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم، على إنشاء منطقة حرة خاصة في مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمحافظة مطروح، وذلك ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أنه تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم “شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية” في مدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية في مدينة رأس الحكمة.

وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية الموافقة الواحدة ” الرخصة الذهبية ” عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، والموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.

كما شملت القرارات الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.

وقد وقعت مصر في شباط / فبراير الماضي اتفاقية شراكة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة، في واحدة من أكبر الصفقات من نوعها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...