صندوق مصر السيادي يعتزم بيع فنادق تاريخية نهاية 2023

أعلن أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي الخميس في مقابلة معه خلال مؤتمر “رويترز نكست” في نيويورك أن بلاده ستبيع 7 فنادق، بعضها تاريخية، بحلول نهاية العام الجاري،

وقال “تمت ترسية العطاءات لذا فنحن الآن ماضون صوب إتمام الصفقة قبل نهاية العام مع المستثمرين الفائزين”.

وأضاف: “سيحسنون وضع هذه الأصول القيمة في مصر، بهدف طرحها في البورصة”.

وتعتبر الفنادق المعروضة للبيع، من بين أعرق الفنادق المصرية، وهي:

فندق كتراكت في أسوان

ونتر في الأقصر

مينا هاوس في القاهرة

سيسيل في الإسكندرية

وكلها مبنية في أواخر القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين.

ولم يعلن سليمان عن اسم الجهة المشترية، علماً أن عدة تقارير في حزيران/يونيو الماضي أفادت بأن قطر أجرت محادثات بخصوص شراء الفنادق، لكن وزيرة التخطيط المصرية أعلنت بعدها أن القاهرة باعت حصة قيمتها 700 مليون دولار في شركة الفنادق لتحالف يشمل مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وأعرب سليمان عن اعتقاده بأن التضخم في مصر وصل إلى ذروته وأن خفض قيمة عملتها جيد للتحكم في تكاليف الإنتاج.

وقال إن هناك استغلالا جيدا للأصول في قطاع الضيافة والسياحة في مصر، وهو أحد المجالات التي تحاول الحكومة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها وزيادة الإيرادات عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة.

وتابع: “نعمل على إقامة هذه الشراكات مع القطاع الخاص لتولي القيادة وتحويل الشركات المملوكة للدولة (لوضع أفضل)”.

ومن المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم في تشرين الأول/ أكتوبر يوم غد السبت. علما أن معدل التضخم الرئيسي قد تسارع إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في أيلول /سبتمبر الماضي.