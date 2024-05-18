مصر تسعى للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد لمشاريع بيئية

بدأت مصر مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن إمكانية حصولها على 1.2 مليار دولار ضمن حزم الدعم الخاصة بالصندوق لقطاع البيئة وآليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية، كما ذكرت وزارة البيئة المصرية في بيان اليوم.

وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية خلال اجتماع عقدته مع إيفانا فلدكوفا هولار رئيس بعثة الصندوق وممثليها في مقر وزارة البيئة في العاصمة الإدارية قضايا تنمية المهارات وتطوير المناهج الجامعية ضمن أنشطة تنمية المهارات بالمكون الأول لمشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” والخاص بتعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء.

وتناولت الاجتماعات السابقة بين مصر وصندوق النقد الدولي مجموعة من الاستيضاحات بين الجانبين حول الاصلاحات المطلوبة في سياسات المناخ، في ضوء عملية استشارية وطنية بين الوزارات المختلفة، لتحديد الاحتياجات الوطنية، وسبل الدعم التي يمكن الاستفادة من الصندوق بها، وأيضاً في ضوء الأطر العامة التي تعمل بها مصر في ملف المناخ في سياق اتفاق باريس ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030.

وأشارت الوزيرة ياسمين فؤاد إلى أن مصر عملت في السنوات الأخيرة على تغيير لغة الحوار حول البيئة، بربطها بالاقتصاد والتنمية، والبحث عن الفرص الاستثمارية بها، بتحويل التحدي إلى فرصة، واشراك القطاع الخاص، وتعزيز فكر الاقتصاد الدوار.

بدورها، قالت ايفانا فلدكوفا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إن أحد أشكال التعاون مع مصر يمكن أن يكون بتقديم الدعم في تطوير القدرات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 والبحث عن آليات التمويل المناسبة، مع الوقوف على تأثير التمويل العام على المناخ وتأثيره المناخ على الاستثمار.