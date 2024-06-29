فريق التحرير by فريق التحرير

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مصر تحصل على 320 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي

سيتيح الاتحاد الأوروبي لمصر تمويلات بقيمة 263 مليون يورو تٌشكل 89% من إجمالي تمويلات البرنامج البالغة 292 مليون يورو لـ15 دولة.

فريق التحرير by فريق التحرير

وقعت مصر أربع اتفاقيات تمويلية مُمولة بمنح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 299 مليون يورو (320 مليون دولار) ، وذلك على هامش فعاليات “مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024”.

وتتمثل الاتفاقية الأولى في برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة للأعوام 2021-2027، والتي بموجبها سيتيح الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 263 مليون يورو تٌشكل 89% من إجمالي تمويلات البرنامج البالغة 292 مليون يورو لـ15 دولة.

وسيسهم البرنامج في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، وذلك في قطاعات السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
وتتمثل الاتفاقية الثانية في برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر” بإجمالي قيمة 25 مليون يورو؛ حيث يهدف البرنامج إلى دعم الشباب للحصول على عدد من المهارات، من بينها المهارات الفنية والمهنية للتوظيف وللوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال.
وتهدف الاتفاقية الثالثة والمتمثلة في “دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة” بمنحة قيمتها 8 ملايين يورو، إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على أطر حماية الطفل ومكافحة عمالة الأطفال وتوفير نهج شامل؛ لضمان حقوق الأطفال في التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن.
أما الاتفاقية الرابعة وهي مشروع “التدابير الخاصة بتعزيز القدرة للقارة الإفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية” بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو، فتهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي للقاحات، ودعم البيئة المواتية لانتاج التقنيات الطبية والصحية، من خلال بحث وتطوير المهارات.

ووقع الاتفاقيات كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، وأوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...