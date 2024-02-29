مصر تتسلم 5 مليارات دولار من الإمارات لبدء مشروع “رأس الحكمة”

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم عن تسلّم مصر 5 مليارات دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، كدفعة أولى لصفقة الشراكة الاستثمارية بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة“.

وقال مدبولي، وفقاً لبيان لرئاسة الوزراء، إن مصر “تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، ومن المقرر غدا (الجمعة) تسلم 5 مليارات دولار أخرى”.

وأضاف أنه “تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة”.

وأشار إلى أن هذا “بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع”.

وأعلن مدبولي أن مصر تلقت، الخميس، أيضًا مبلغ 520 مليون دولار “من صفقة الفنادق التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وقريباً سيتم تسلم باقي المستحقات الدولارية”.

تهدف صفقة الشراكة إلى تطوير مدينة “رأس الحكمة” لتصبح مركزًا تجاريًا وسياحيًا عالميًا. يتضمن المشروع إنشاء مطار دولي، وميناء بحري، ومناطق سكنية وتجارية، ومنشآت ترفيهية، ومنطقة صناعية.

تُقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع بـ 35 مليار دولار، سيتم ضخها على مدار 15 عامًا. من المتوقع أن يُساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية.