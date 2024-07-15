مصر تتربع على عرش الاستثمار الأفريقي لعام  2023

حافظت مصر على مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة في إفريقيا للعام الثاني على التوالي، وذلك وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”. وبرزت مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات بشأن مشاريع الأمونيا والهيدروجين الأخضر بقيمة 10.8 مليارات دولار فيما أعلنت مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليارات دولار.

أهم خطوات نجاح مصر

جاذبية استثمارية مستمرة: جذبت مصر 18.6% من إجمالي الاستثمارات في إفريقيا خلال عام 2023، بقيمة 52.6 مليار دولار.

جذبت مصر 18.6% من إجمالي الاستثمارات في إفريقيا خلال عام 2023، بقيمة 52.6 مليار دولار. قطاعات واعدة: تركز مصر على جذب الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل السيارات، والأدوية، والإلكترونيات.

تركز مصر على جذب الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل السيارات، والأدوية، والإلكترونيات. مُحفزات استثمارية: تقدم مصر بيئة استثمارية محفزة من خلال نظام الشباك الواحد.

تقدم مصر بيئة استثمارية محفزة من خلال نظام الشباك الواحد. نمو ملحوظ: سجلت مصر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2014.

مرونة اقتصادية: ساهمت جهود مصر في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

ساهمت جهود مصر في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية. احتلال المركز 32 عالميًا: تقدمت مصر في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحتل المركز 32 عالميًا لعام 2023.