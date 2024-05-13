مصر تتجه لإنشاء صندوق صناعي جديد تابع لصندوقها السيادي

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، اليوم الاثنين، عن خطط مصر لإنشاء صندوق استثمار صناعي جديد تابع لصندوقها السيادي.

وتأسس صندوق مصر السيادي في شباط/فبراير 2019 بهدف إدارة واستثمار مجموعة متنوعة من الأصول الحكومية الواعدة في قطاعات حيوية مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات. يسعى الصندوق إلى جذب مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في تطوير هذه الأصول وتحقيق عوائد مجزية.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الصندوق الفرعي الجديد للاستثمار في الصناعة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أكد مسؤول حكومي أن الدولة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على إنشاء الصندوق.

ويهدف الصندوق الجديد إلى إقامة مشروعات صناعية كبرى ومتوسطة في مختلف أنحاء البلاد بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ويضم الصندوق السيادي حاليًا خمسة صناديق فرعية متخصصة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وإدارة وإعادة هيكلة الأصول. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الصندوق الفرعي الجديد ومجلس إدارته قريبًا.

تشير أحدث البيانات الرسمية الصادرة في تموز/يوليو الماضي إلى أن حجم الأصول التي يديرها الصندوق السيادي يبلغ حوالي 12 مليار دولار.