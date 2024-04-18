فرصة للمستثمرين.. مصر تستعد لإطلاق صندوق جديد للاستثمار في الذهب

كشفت الحكومة المصرية اليوم عن سعيها لإنشاء صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وذلك في إطار خططها لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق خيارات الاستثمار المتاحة للمواطنين.

ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، سيتم تأسيس الصندوق الجديد تحت مظلة إحدى شركات البنك الأهلي المصري، ليكون ثالث صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب يتم إطلاقه في مصر خلال العامين الماضيين.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن إطلاق الصندوق الجديد يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه صندوقا “إيه.زد جولد” و”بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب (سبائك)”، حيث بلغ عدد المستثمرين فيهما 103 آلاف عميل حتى نهاية مارس 2024.

وأشار فريد إلى أن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للوائح والقرارات اللازمة قد ساهم في تشجيع الشركات على إطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب، وذلك لما يمثله الذهب من آلية آمنة وموثوقة للادخار والاستثمار.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على حرص الحكومة على دعم جهود مؤسسات الدولة في تنويع خيارات الاستثمار والادخار المتاحة للمواطنين، بما يتناسب مع قدراتهم المالية المختلفة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشمول المالي وتوفير قنوات استثمارية آمنة وشفافة تخضع للإشراف والرقابة، وذلك بهدف حماية حقوق المستثمرين ضد أي مخاطر غير تجارية.

وتعتبر خطوة إطلاق صندوق الاستثمار الثالث في الذهب خطوة إيجابية نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية التي تشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم وانخفاضًا في قيمة العملات.