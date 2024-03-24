فريق التحرير by فريق التحرير

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بخسائر 47 مليون دولار.. أكوا باور تعلن إيقاف مشروع “نور 3” في المغرب

تُعد محطة نور 3 للطاقة الشمسية المركزة، التي تبلغ قدرتها 150 ميغاواط، ثالث مشروع من نوعه بالنسبة للوكالة المغربية للطاقة الشمسية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة أكوا باور، أكبر شركة مستقلة لإنتاج الطاقة والمياه في العالم، عن تلقيها إشعارًا في 21 مارس 2024 بحدوث تسريب في خزان الأملاح المنصهرة في مشروع نور 3 للطاقة الشمسية المركزة في المغرب.

وأدى التسريب إلى توقف عمليات التشغيل في المشروع بشكل قسري حتى نوفمبر 2024.

وأوضحت الشركة في بيان صدر عن “تداول السعودية” اليوم، إن الأعمال المتأثرة من جراء تعليق عمليات مشروع نور 3، هي شركة أكوا باور ورزازات محطة نور 3 للطاقة الشمسية المركزة (شركة مشروع نور 3) في المغرب.”

خسائر المشروع وصلت 46 مليون دولار

بخسائر 47 مليون دولار.. أكوا باور تعلن إيقاف مشروع "نور 3" في المغرب

وتُقدر الخسائر الأولية للمشروع بـ 47 مليون دولار أمريكي، بينما تبلغ حصة أكوا باور في المشروع 75%.

وأوضحت الشركة، وفقًا للبيان، أن الإجراءات المتخذة أو التي ستتخذها الشركة لمعالجة أثر الحدث في أعمالها تشمل إصلاح الخزان بالإضافة إلى احتمال بناء خزان جديد.

وتوقعت الشركة أن يستمر أثر الحدث حتى نوفمبر 2024، وذكرت أنها ستعلن عن أي تحديثات جوهرية في حينه.

محطة نور 3 للطاقة الشمسية المركزة

بخسائر 47 مليون دولار.. أكوا باور تعلن إيقاف مشروع "نور 3" في المغرب

تُعد محطة نور 3 للطاقة الشمسية المركزة، التي تبلغ قدرتها 150 ميغاواط، ثالث مشروع من نوعه بالنسبة للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وتعمل بتقنية الطاقة الشمسية المركزة مع قدرة تخزين الطاقة الحرارية لمدة 8 ساعات.

تم تطوير المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية، وبلغت تكلفته 862 مليون دولار أمريكي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...