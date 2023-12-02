تعرف على المزايا التنافسية للاستثمار الأجنبي في الرياض

كشفت وزارة الاستثمار السعودية عن الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة بعد فوزها باستضافة الرياض معرض “إكسبو 2030″، في أكثر من 8 قطاعات حيوية.

أكدت وزارة الاستثمار أن استضافة الرياض معرض “إكسبو 2030″، سيُساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، حيث يفتح آفاقاً استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، مثل السياحة والعقارات والجملة والتجزئة والثقافة والترفيه والنقل والبنية التحتية، الأمر الذي بدوره يدعم رحلة التحول الاقتصادي والوصول إلى النمو المستدام.



وأوضحت الوزارة، بحسب “وكالة الأنباء السعودية”، أن المملكة تحظى بالعديد من المزايا التنافسية التي تمكنها من إتاحة فرص نوعية للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها تحت مظلة رؤية السعودية الطموح 2030.



وكشفت الوزارة عن أبرز الآثار المحتملة لمعرض إكسبو 2030″ على نمو الاستثمار في الاقتصاد السعودي، موضحة أنه من خلال السياحة فاستضافة المعرض ستزيد من الاهتمام الإعلامي العالمي حول المملكة كوجهة سياحية؛ مما سيؤدي إلى زيادة عدد السياح والزوار إلى المملكة، والذي بدوره سيخلق فرصا استثمارية جاذبة في أنشطة القطاع مثل الضيافة والخدمات السياحية وأنشطة الإيجار.



وأوضحت أنه في مجال الثقافة والترفيه، فالمملكة تحظى بإرث ثقافي عريق، حيث تعد استضافة المعرض نافذة استثمارية عالمية مهمة لمشاركة ملايين الزوار في جميع أنحاء العالم، وستبرز فرص استثمارية واعدة في القطاع مثل الفنون والأزياء والأدب.



وفيما يخص النقل والبنية التحتية، خصصت المملكة ميزانية ضخمة لتطوير البنية التحتية الحالية للمطارات والموانئ والطرق، استعداداً لاستضافة الحدث العالمي الذي سيولد العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة لشركات النقل الخاص والعام.



وأشارت الوزارة إلى أن أحد أهم المجالات التي شهدت تطورا في الآونة الأخيرة وستشكل علامة فارقة في الاستثمارات، حيث تعد أحد قنوات تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية وحركة التحويلات المالية.



وأضافت أن قطاع العقارات سيعد فرصة استثمارية ضخمة في النشاط العقاري وسلاسل الإمداد المتعلقة به، مثل صناعة الأسمنت والحديد والتشييد والبناء نتيجة توسيع الطاقة الاستيعابية لدور الضيافة في الرياض لاستضافة 40 مليون زائر.



كما سيحظى نشاط الجملة والتجزئة بزخم كبير أثناء استضافة المعرض؛ نتيجة إقبال الزوار على مركز التسوق والتموين والذي بدوره سيخلق فرصا استثمارية موسمية.



يُذكر أن استضافة “إكسبو 2030″، تعزز جهود الهيئة السعودية للسياحة في جذب ملايين السياح للتعرف على الوجهات السياحية الفريدة والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، والاستمتاع بالتجارب السياحية الملهمة؛ كما أن الاستضافة ستفتح آفاقاً جديدة وفرصاً استثمارية غير مسبوقة للقطاع السياحي الخاص.



ومن المقرر أن يمتد معرض “إكسبو 2030” على مساحة 6 ملايين متر مربع، ويضم 246 مشاركاً، كما أنه من المتوقع أن يستقبل الموقع الرسمي لمعرض إكسبو 2030 ما يقارب من 40 مليون زيارة؛ مع تحقيق أكثر من مليار زيارة رقمية لجناح ميتافيرس التاريخي، إضافة لمشاركة المملكة المرتقبة في معرض إكسبو 2025 المقرر عقده في مدينة أوساكا اليابانية.



سيُساهم معرض #الرياض_إكسبو2030 في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثماريه رائدة، حيث سيفتح افآق استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، والذي بدوره سيدعم رحلة التحول الاقتصادي والوصول إلى النمو المستدام.

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