مركز دبي المالي يحقق أسرع معدلات النمو في العالم

أكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن المركز حقق أسرع معدلات نمو على المستوى العالمي متوقعاً أن يواصل تحقيق نتائج قياسية في نهاية العام الجاري بما يرسخ مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال كاظم في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن مركز دبي المالي العالمي يعتبر لاعباً فاعلاً ورئيسياً في تعزيز مكانة إمارة دبي وتنمية اقتصادها بمساهمة تصل إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، فيما من المستهدف مضاعفة هذه المساهمة في غضون 10 سنوات بما يتماشي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33” الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل.

وقد تضاعف عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي خلال السنوات الأربع الماضية من 2500 شركة إلى أكثر من 5500 شركة، إضافة إلى نمو عدد الوظائف الجديدة بنسبة 60% خلال 4 سنوات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41597 شخصاً يعملون في المركز مع نهاية العام الماضي، وبزيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام 2022.

وأضاف كاظم أن مركز دبي المالي العالمي سيلعب دوراً حيوياً وفاعلاً في تحقيق هذه الاستراتيجية بما يعزز مكانة الإمارات واحدة من أفضل ثلاث مدن للأعمال والاستثمار في العالم، مشيراً إلى أن المركز يستحوذ على حصة كبيرة من القطاع المالي والمصرفي في دبي بنسبة مساهمة تصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع.

وأشار إلى احتفال المركز بمرور 20 عاماً على تأسيسه ودوره الكبير في تنمية وتطوير القطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى مساهمته في دعم وتيرة نمو اقتصاد دبي، لافتاً إلى ان المركز حقق إنجازات كبيرة طوال هذه الفترة مع تضاعف حجم الإنجازات خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى نجاح المركز في استقطاب عدد هائل من صناديق التحوط تحت مظلة إدارة الأصول والثروات والتي تضم أكثر من 350 شركة عاملة في هذا المجال من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لافتاً إلى وجود اهتمام كبير من صناديق تحوط في أوروبا وأمريكا للانتقال إلى مركز دبي المالي وتأسيس فروع لها.

ويتواجد حالياً 50 شركة مرتبطة بصناديق التحوط ضمن المنظومة البيئية لقطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي مع تأسيس 15 شركة في عام 2023.

ولفت عيسى كاظم إلى أن جزءاً كبيراً من النمو الذي حققه مركز دبي المالي العالمي يرجع إلى نمو المنطقة والتي يقدر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 12 تريليون دولار، فضلا عن امتلاك المركز أفضل البني التحتية الموجودة في المنطقة، وأفضل القوانين والتشريعات والأنظمة وجميعها عوامل ساهمت في تسريع وتيرة النمو.