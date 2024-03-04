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“بساطة” المصرية تستحوذ على حصة في شركة “مدفوعاتكم” الأردنية

مساهمي شركة “مدفوعاتكم” الأردنية، يوافقون على عرض استحواذ شركة “بساطة” المصرية، والبنك الأردني الكويتي.

فريق التحرير by فريق التحرير
"بساطة" المصرية تستحوذ على حصة في شركة "مدفوعاتكم" الأردنية
"بساطة" المصرية تستحوذ على حصة في شركة "مدفوعاتكم" الأردنية

قدمت شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية “بساطة” المصرية، والبنك الأردني الكويتي، عرضا ملزما للاستحواذ على حصة 30% في شركة “مدفوعاتكم” الأردنية للدفع الإلكتروني.

وأعلنت “بساطة” في بيان صحفي، أن مساهمي شركة “مدفوعاتكم” الأردنية، وافقوا على العرض، في انتظار موافقة الجهات الرقابية في الأردن لتنفيذ الصفقة، التي لم يكشف عن قيمتها.

مردود الشراكة بين “بساطة” المصرية و”مدفوعاتكم” الأردنية

"بساطة" المصرية تستحوذ على حصة في شركة "مدفوعاتكم" الأردنية

الشراكة بين “بساطة” و”مدفوعاتكم”، سيكون لها مردود إيجابي كبير… في ضوء التوافق القوي بين استراتيجيات الشركتين، كما ستعزز الصفقة التعاون الإقليمي بين الأردن، ومصر، وفقا لما قاله أطراف الصفقة في البيان.

وهيكل ملكية شركة “بساطة”، يتوزع بين “بي إنفستمنتس”، و”فودافون مصر” وشركة “إم إم غروب”.

وخلال الربع الأول من 2024، ستقوم شركة “فودافون مصر” برفع حصتها في الشركة إلى 20% من خلال زيادة رأسمالها.

معاملات “بساطة” المصرية في 2023

"بساطة" المصرية تستحوذ على حصة في شركة "مدفوعاتكم" الأردنية

ووفق بيانات رسمية، فقد بلغ إجمالي معاملات شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية خلال 2023 بنحو 75 مليار جنيه. كما تدرس الشركة فرص التوسع في 7 دول بمنطقة الخليج، وشمال إفريقيا خلال 2024.

وفي العام الجاري، تخطط “بساطة” لاستثمار 150 مليون جنيه في مصر، بهدف زيادة عدد نقاط البيع التابعة لها في محافظات مصر بنحو 50 ألف نقطة لتصل إلى 200 ألف نقطة.

"بساطة" المصرية تستحوذ على حصة في شركة "مدفوعاتكم" الأردنية
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...