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افتتاح 3 محطات مياه في البحرين بتمويل سعودي تخدم أكثر من 60 ألف نسمة

افتتاح محطة ‘خليفة’ لتوزيع المياه يعكس جهود الصندوق السعودي للتنمية في دعم مملكة البحرين، حيث بلغ تمويل برامج ومشاريع بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار على مدى 48 عامًا.

فريق التحرير by فريق التحرير

تم اليوم افتتاح محطة “خليفة” لتوزيع المياه في مملكة البحرين، والتي تأتي كجزء من مشروع ضخم يضم ثلاث محطات لتوزيع المياه في البلاد.

يأتي هذا المشروع كجزء من التعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والذي يعكس التزام البلدين بتعزيز البنية التحتية وخدمات البنية الأساسية في المنطقة.

تم افتتاح محطة “خليفة” بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، الذي أكد على أهمية هذا المشروع في تلبية احتياجات المواطنين المحليين مباشرة، حيث من المتوقع أن يستفيد من هذه المحطة أكثر من 60 ألف نسمة.

وفيما يتعلق بأهداف المشروع، أكد المرشد أنه يهدف بشكل رئيسي إلى توفير المياه الصالحة للشرب للسكان في مملكة البحرين، وهو ما يعكس التزام الصندوق السعودي للتنمية بتعزيز الحياة الصحية والرفاهية للمجتمع.

وأشار المرشد إلى أن التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية ومملكة البحرين يمتد لأكثر من 48 عامًا، حيث تم تمويل برامج ومشاريع بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار، تختلف ما بين القطاعات التنموية والتعليمية.

وختم المرشد حديثه، عن استمرار التزام الصندوق بتقديم الدعم والمساعدة للبحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من باقي المشاريع المتبقية في الأشهر القادمة، وسيتم وضع حجر الأساس لمشاريع جديدة في المستقبل القريب.

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فريق التحرير

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