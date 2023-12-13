محتالون يروجون لفرص استثمارية باسم شركة إماراتية

لجأ محتالون يستغلون اسم الشركة العالمية القابضة وأسماء موظفيها وشعارها لنشر إعلانات المزيفة عبر الإنترنت، وذلك للترويج لفرص استثمارية ومناقصات وهمية، كما أعلنت الشركة التي يقع مقرها في أبوظبي اليوم.

ويطلب المحتالون من الأفراد المستهدفين تقديم المعلومات الشخصية والتجارية وبطاقات الائتمان أو تفاصيل حساباتهم البنكية بهدف دفع رسوم المناقصة أو الاستثمار في الشركة.

وشددت الشركة على أنها لا ترسل أي طلبات عروض أو مراسلات تطلب المعلومات الشخصية أو التجارية أو المالية عبر البريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى، كما لا تطلب إجراء أي دفعات أو استثمارات عبر هذه الوسائل.

وحذرت الشركة العالمية القابضة من التعامل مع أي طلب مشابه من الطلبات المذكورة يزعم أنه من الشركة، ونصحت بالتعامل معه بحذر وعدم تقديم أي معلومات حساسة.