في خطوة نحو تطوير القدرات المتنامية لقطاع خدمات الأقمار الصناعية والفضاء في المملكة، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس مجموعة نيو للفضاء (NSG)، المملوكة بالكامل للصندوق.



تهدف الشركة الجديدة إلى تعزيز وتطوير خدمات الأقمار الصناعية والفضاء في المملكة، والمساهمة في رفع مكانة القطاع المحلي في هذا المجال المتنامي عالمياً.

ستركز مجموعة نيو للفضاء على الاستثمار في الشركات الناشئة وتوطين الأنشطة والتكنولوجيا المتعلقة بقطاع الفضاء. وتعتزم الشركة تطوير وتعزيز الأنشطة التجارية المرتبطة بهذا القطاع في المملكة من خلال تقديم حلول مبتكرة لخدمات الأقمار الصناعية والفضاء، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

وسيتم ذلك عبر استثمار المجموعة في الأصول والقدرات المحلية والدولية، بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار الواعدة لتحفيز تطوير وتوطين الخبرات المتخصصة.

وحدات أعمال رئيسية:

ستعمل مجموعة نيو للفضاء من خلال أربع وحدات أعمال رئيسية، وهي:

اتصالات الأقمار الصناعية. رصد الأرض والاستشعار عن بعد. الملاحة عبر الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء. صندوق رأس مال استثماري جريء للاستثمار في مجال الأقمار الصناعية والفضاء.

دعم الطموحات الوطنية والدولية

أكد صندوق الاستثمارات العامة أن المجموعة ستصبح شركة وطنية رائدة في قطاع الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية، مما يدعم طموحات المملكة في الريادة بمجال الأقمار الصناعية التجارية على المستويين المحلي والدولي. وتهدف المجموعة إلى الاستثمار في الشركات الناشئة وتوطين الأنشطة والتكنولوجيا والمعرفة المتخصصة في هذا القطاع.

وبهذه المناسبة، قال عمر الماضي، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة: “يمثل تأسيس NSG خطوة مهمة في تطوير القدرات المتنامية لقطاع خدمات الأقمار الصناعية والفضاء في المملكة، وطموحاتها بأن تكون مزوداً عالمياً رائداً في مجال خدمات الأقمار الصناعية.

كما يمثل إطلاق المجموعة خطوة نوعية لصندوق الاستثمارات العامة، لكونها أول استثمار يركز بالكامل على صناعات الفضاء التي توفر فرصاً جديدة لاقتصاد المملكة وللقطاع الخاص المحلي. وستحفز النمو الاقتصادي المحلي في العديد من القطاعات ذات الصلة، وستدعم توطين العديد من الأنشطة الحيوية.



