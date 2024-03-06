فريق التحرير by فريق التحرير

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مبادلة وبنك فرنسي يستثمران في صندوق إفريقي

يضم الصندوق الإفريقي محفظة تعمل في 27 دولة إفريقية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات

فريق التحرير by فريق التحرير

دخلت شركة مبادلة للاستثمار وبنك الاستثمارات العامة الفرنسي في استثمار مشترك في صندوق «بارتيك آفريكا الثاني»، وهو أحدث صندوق للاستثمارات الناشئة تطلقه شركة «بارتيك»، المتخصصة في استثمارات التكنولوجيا، ويركز على القارة الإفريقية.
ويعد هذا أول استثمار مشترك بين مبادلة وبنك الاستثمارات العامة الفرنسي ضمن شراكتهما الاستثمارية في إفريقيا. ويستثمر وبنك الاستثمارات العامة الفرنسي أيضاً في صندوق «بارتيك آفريكا الأول» الذي أطلقته شركة «بارتيك» والذي حقق إغلاقاً مالياً بلغ 125 مليون يورو في يناير 2019.

ويضم هذا الصندوق محفظة تعمل في 27 دولة إفريقية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، من التكنولوجيا المالية إلى الرعاية الصحية، ومن الخدمات اللوجستية إلى تكنولوجيا التعليم. وقد استطاعت هذه المحفظة استقطاب أكثر من 10% من استثمارات رأس المال الجريء في إفريقيا في عامي 2021 و2022.
وتمكّن صندوق «بارتيك إفريقيا الثاني» من تحقيق حد الاكتتاب الأقصى وقدره 280 مليون يورو، ما يجعله أكبر صندوق استثماري مخصص لشركات التكنولوجيا الناشئة في إفريقيا. سيوفر الصندوق مبالغ استثمارية أولية تتراوح ما بين مليون إلى 15 مليون دولار من خلال الجولة الأولى إلى الجولة ج، لدعم الشركات ورواد الأعمال الأفارقة في رحلتهم نحو النمو في الأسواق المحلية والدولية والاستفادة من كثير من الفرص الاستثمارية التي توفرها القارة في جميع القطاعات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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