مبادلة كابيتال وترافيجورا تعتزمان بيع ميناء برازيلي

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين قولهما إن مبادلة كابيتال وترافيجورا المتخصصة في تجارة السلع الأولية استعانتا ببنكي (يو.بي.إس بي.بي) وجولدمان ساكس لمساعدتهما في بيع ميناء لتصدير خام الحديد بالبرازيل اشترته الشركتان قبل 10 سنوات من قطب النفط والتعدين السابق أيك باتيستا.

وأوضح أحد المصدرين أن مبادلة وترافيجورا تتطلعان لبيع ميناء (بورتو سودستي) الواقع في ولاية ريو دي جانيرو إلى جانب مشروع تعدين خام الحديد الذي تملكه الشركتان في ولاية ميناز جيرايس.

وأضاف المصدر أن المشروع يسمى مورو دو إبي للتعدين.

ويشمل المشروع الذي تأسس في 2016 منجمين ووحدات معالجة تابعة لهما.

وينتج منجم واحد منهما، وهو إبي، نحو 3.5 مليون طن من خام الحديد سنويا. أما الآخر ويطلق عليه تيكو تيكو، فحصل رخصة التشغيل قبل أقل من عام. وتستثمر الشركتان 1.3 مليار ريال برازيلي (230 مليون دولار) لزيادة إجمالي الإنتاج إلى نحو تسعة ملايين طن سنويا.

ولم يرد جولدمان ساكس على طلبات التعليق حتى الآن. كما أحجم يو.بي.إس بي.بي، وهو شراكة بين يو.بي.إس وبنك البرازيل، عن التعليق.

وأحجمت مبادلة كابيتال، شركة إدارة الأصول التابعة لمبادلة للاستثمار أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، وترافيجورا عن التعليق.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال ميناء بورتو سودستي في ملف تنظيمي إنه يجري محادثات مبدئية مع مستشارين ماليين لاستكشاف فرص البيع.

وقال أحد المصدرين إن المشترين المحتملين لم يتم التواصل معهم بعد، وقد يحدث البيع في غضون الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتيها لأنهما غير مفوضين للتحدث عن المناقشات الخاصة.

وأتمت شركة التجارة وصندوق الثروة السيادي استحواذهما على بورتو سودستي في 2014.