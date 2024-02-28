مبادلة في أبوظبي تعتزم زيادة الاستثمار في أمريكا

قال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار اليوم الأربعاء إن الشركة، وهي أحد صناديق الثروة السيادية في إمارة أبوظبي، تعتزم زيادة الاستثمار في الولايات المتحدة.

وقال خلال مؤتمر للمستثمرين في أبوظبي “نخطط لزيادة الاستثمار في السوق الأمريكية وتعميق المنتجات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة المتحدة وأوروبا وفرنسا”.

وأضاف المبارك أن “مبادلة” تعمل على التوسع للمساهمة في النمو طويل الأجل للأسواق الكبيرة والنشيطة في آسيا بما يتماشى مع التركيز على الاتجاهات الاستثمارية الضخمة والتركيبة السكانية العالمية.

وقال “نقوم بزيادة مخصصاتنا طويلة الأجل لآسيا، بما في ذلك اليابان والصين وكوريا وبالطبع الهند”.