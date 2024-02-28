فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاستثمارآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإمارات

مبادلة في أبوظبي تعتزم زيادة الاستثمار في أمريكا

تقوم شركة مبادلة للاستثمار بزيادة مخصصاتها طويلة الأجل لآسيا، وتعتزم تعميق منتجاتها الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة المتحدة وأوروبا وفرنسا.

فريق التحرير by فريق التحرير

قال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار اليوم الأربعاء إن الشركة، وهي أحد صناديق الثروة السيادية في إمارة أبوظبي، تعتزم زيادة الاستثمار في الولايات المتحدة.

وقال خلال مؤتمر للمستثمرين في أبوظبي “نخطط لزيادة الاستثمار في السوق الأمريكية وتعميق المنتجات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة المتحدة وأوروبا وفرنسا”.

وأضاف المبارك أن “مبادلة” تعمل على التوسع للمساهمة في النمو طويل الأجل للأسواق الكبيرة والنشيطة في آسيا بما يتماشى مع التركيز على الاتجاهات الاستثمارية الضخمة والتركيبة السكانية العالمية.

وقال “نقوم بزيادة مخصصاتنا طويلة الأجل لآسيا، بما في ذلك اليابان والصين وكوريا وبالطبع الهند”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...