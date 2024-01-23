مبادلة في أبوظبي تسعى لمضاعفة استثماراتها في آسيا إلى 75 مليار دولار

تسعى شركة مبادلة للاستثمار، الصندوق السيادي في أبوظبي، إلى مضاعفة تعرضها لآسيا تقريباً، لتنضم إلى مجموعة من الكيانات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والتي تتطلع إلى الفرص في الأسواق الناشئة الأسرع نمواً، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ“.

وقالت كاميلا ماكابيلي لانجيل، رئيسة قسم استثمارات علوم الحياة والرعاية الصحية لدى “مبادلة” في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ”: “من بين أصولنا المدارة والتي تبلغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار، يوجد 12% فقط أي 36 مليار دولار في آسيا اليوم، ونريد أن نضاعف هذا الرقم إلى 25% أي 75 مليار دولار بحلول عام 2030”.

وفي حين تشكل الاستثمارات في أمريكا الشمالية وأوروبا جزءاً كبيراً من محفظة “مبادلة”، فإن صندوق الثروة السيادي الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له بات يحول اهتمامه إلى الأسواق الناشئة حيث يعاني حالياً من “نقص الوزن”، وتحديداً في الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

وقالت كاميلا ماكابيلي لانجيل: “ستظل الولايات المتحدة سوقاً رئيسية بالنسبة لنا ليس فقط للرعاية الصحية ولكن بشكل عام لأعمال الأسهم الخاصة الأوسع. ومع ذلك، كان لدينا دائماً اهتمام بآسيا”.

وقالت إن قسم الاستثمار في الرعاية الصحية في مبادلة يصدر “شيكات أصغر بقيمة 200 مليون دولار إلى 500 مليون دولار في آسيا، مقارنة بما يصل إلى مليار دولار في أمريكا الشمالية وأوروبا، ولكن مرة أخرى، لدينا مرونة لزيادة الاستثمارات”.

وتدرس أبو ظبي الإعلان عن تعهدات استثمارية تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار للهند، حسب ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ نيوز”، مع صفقات قيد المناقشة تشمل حصصاً في مشاريع البنية التحتية الهندية الرئيسية والأصول المملوكة للدولة. وبرزت الصين أيضاً باعتبارها منطقة جذابة بشكل متزايد.

وتعتبر “مبادلة” أحد صناديق الثروة الرئيسية الثلاثة في أبوظبي، المكلفة بالمساعدة في تنويع اقتصادها الغني بالنفط. في العام الماضي، قامت بدمج أعمالها الصحية مع شركة “جي42” G42 للرعاية الصحية، مما أدى إلى إنشاء كيان جديد يسمى “إم42” M42 – أكبر شركة من نوعها في الشرق الأوسط، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

وقالت ماكابيلي لانجيل: “إن الخطة الشاملة لهذه الشركة تتضمن طرحاً عاماً أولياً محتملاً. وعلى الرغم من عدم وجود خطط فورية للتحرك في هذا الاتجاه حتى الآن، فإني أعتقد أنه إذا تم طرح الاكتتاب العام الأولي، فإن ذلك سيكون رائعاً”.