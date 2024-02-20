مبادلة في أبوظبي تبحث شراء أسهم في مطار هيثرو

نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة أن شركة مبادلة للاستثمار، وهي الصندوق السيادي في أبوظبي، تبحث شراء أسهم في مطار هيثرو، في خطوة قد تجعلها تنضم إلى الصندوق السيادي السعودي وجهاز قطر للاستثمار كمساهمين بارزين في المطار اللندني.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأن المعلومات خاصة، إن الصندوق السيادي “مبادلة” يدرس خطوة الاستثمار بعد أن تواصلت معه شركة الاستحواذ “أرديان” ومقرها باريس.

وأكدت المصادر أن المداولات مستمرة ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق. ولم تتخذ “مبادلة” بعد قراراً نهائياً بشأن الاستثمار وقد تقرر عدم المضي قدماً في عملية الاستحواذ.

وقد وافقت شركة البنية التحتية الإسبانية “فيروفيال” في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي على بيع حصتها البالغة 25% إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي و”أرديان” مقابل 2.37 مليار جنيه إسترليني (2.98 مليار دولار). ومع ذلك، انضم مساهمون يمثلون 35% أخرى من رأس مال مطار هيثرو إلى بيع الحصص عبر ما يسمى بحقوق المشاركة في البيع، مما يعني أنه يجب أيضاً بيع حصصهم حتى تتم الصفقة.

وشهدت السنوات القليلة الماضية تدفق الصناديق السيادية في الشرق الأوسط على أصول البنية التحتية في جميع أنحاء العالم كجزء من جهودها لتنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط.

وفي حال اشترت “مبادلة” حصة في مطار هيثرو، فإنها ستصبح ثالث مساهم مدعوم من دولة خليجية في المطار إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة وجهاز قطر للاستثمار الذي يملك 20% منه.