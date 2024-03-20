مبادلة تطلق صكوكها لجمع مليار دولار

تسعى شركة “مبادلة للاستثمار” الإماراتية إلى جمع نحو مليار دولار من خلال طرح أول صكوك مقومة بالدولار، وذلك بهدف استغلال الطلب المتزايد من المستثمرين على الديون، وذلك وفقاً لوكالة “بلومبرغ”.

ونقلت لوكالة عن مصادر مطلعة على الموضوع، أن مبادلة كلفت بنوك مثل بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك “إتش إس بي سي” (HSBC) لدور منسقين عالميين لبيع الديون الصادرة وفقاً للشريعة الإسلامية.

وتأتي هذه الخطوة بعد جمع “صندوق الاستثمارات العامة” في المملكة العربية السعودية ملياري دولار من صكوك إسلامية الشهر الماضي.

وتزايد الطلب على الصكوك جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي ساهم في تحسين السيولة في البنوك الإسلامية ومديري الأصول، وهم العادة أكبر المشترين للصكوك نظرًا لاستثماراتهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.