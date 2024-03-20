فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاستثمارآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأخبار عربية

مبادلة تطلق صكوكها لجمع مليار دولار

“تستهدف “مبادلة” تحقيق هدف تمويلي بقيمة مليار دولار من خلال طرح أول صكوك لها، في خطوة تعكس الطموح والاستراتيجية الاستثمارية للشركة في الأسواق المالية.”

فريق التحرير by فريق التحرير
مبادلة

تسعى شركة “مبادلة للاستثمار” الإماراتية إلى جمع نحو مليار دولار من خلال طرح أول صكوك مقومة بالدولار، وذلك بهدف استغلال الطلب المتزايد من المستثمرين على الديون، وذلك وفقاً لوكالة “بلومبرغ”.

ونقلت لوكالة عن مصادر مطلعة على الموضوع، أن مبادلة كلفت بنوك مثل بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك “إتش إس بي سي” (HSBC) لدور منسقين عالميين لبيع الديون الصادرة وفقاً للشريعة الإسلامية.

وتأتي هذه الخطوة بعد جمع “صندوق الاستثمارات العامة” في المملكة العربية السعودية ملياري دولار من صكوك إسلامية الشهر الماضي.

وتزايد الطلب على الصكوك جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي ساهم في تحسين السيولة في البنوك الإسلامية ومديري الأصول، وهم العادة أكبر المشترين للصكوك نظرًا لاستثماراتهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...