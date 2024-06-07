“مبادلة” تشتري حقوق تشغيل علامة ستاربكس في البرازيل

أعلنت شركة زامب البرازيلية المتخصصة في إدارة سلاسل المطاعم، والمملوكة لشركة “مبادلة للاستثمار” الإماراتية، عن التوصل إلى اتفاق لشراء حقوق تشغيل العلامة التجارية ستاربكس في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، إضافة إلى بعض المتاجر، مقابل 22.7 مليون دولار.

وذكرت زامب في أوراق تنظيمية، أنها وقعت الاتفاقية مع شركة “ساوث روك” المالكة للأصول وحقوق التشغيل حالياً، والتي تتخذ تدابير للحماية من الإفلاس منذ العام الماضي.

وتدير زامب، مطاعم برجر كينج وبوبايز في البرازيل، وأعلنت في فبراير / شباط الماضي، أنها تجري محادثات مع ستاربكس لتشغيل علامتها التجارية في البلاد.

وأوضحت الشركة، أن عدد المتاجر التي ستشتريها، من بين أكثر من مئة متجر تحمل العلامة التجارية ستاربكس في البلاد، لم يتحدد بعد

وكما هو مطلوب بموجب إجراءات إفلاس شركة “ساوث روك”، سيتم تنفيذ الصفقة من خلال عملية تنافسية يكون فيها لشركة “زامب” الحق في مطابقة العطاءات الأعلى المحتملة، وفقاً للملف.

وقالت “زامب” إن الصفقة تتطلب موافقة هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار البرازيلية والمحكمة المشرفة على إفلاس شركة “ساوث روك”.

كما أنها تحتاج إلى اتفاق نهائي مع ستاربكس، التي وافقت حتى الآن على صفقة أولية تسمح لـ “زامب” باستكشاف العلامة التجارية وتطوير عمليات سلسلة المقاهي في البرازيل.

وأكد متحدث باسم ستاربكس أن الشركة “تجري محادثات مع زامب لإدارة مقاهي ستاربكس للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء البرازيل بشكل مباشر”.

وأكدت شركة “ساوث روك” الاتفاق، في انتظار الموافقات، مضيفة أنها لا تزال ملتزمة بإجراءات إعادة التنظيم التي تشرف عليها المحكمة لإعادة الهيكلة واستئناف نمو أعمالها.