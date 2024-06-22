مبادلة تستحوذ على فريق برازيلي لسباقات “سيل جي بي”

أعلنت مبادلة كابيتال، شركة إدارة الأصول المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، وبطولة رياضة الإبحار العالمية “سيل جي بي”، عن استثمار استراتيجي للاستحواذ على فريق تم تأسيسه حديثاً لتمثيل البرازيل في سباقات “سيل جي بي”.

وسيكون هذا الفريق أول فريق في أمريكا الجنوبية ينضم إلى رابطة “سيل جي بي” وأول الفرق الجديدة التي تتأكد مشاركتها في الموسم الخامس. ويعد هذا الاستحواذ أحدث حلقة ضمن سلسلة شراكات بين مبادلة و”سيل جي بي”، اللتين يجمعهما التزام قوي بالاستدامة والابتكار. وسيمهد الطريق أمام تعزيز فرص التدريب والتطوير للمواهب الإماراتية في رياضة الإبحار داخل الدولة وخارجها، بالاستفادة من النجاح الذي حققه السباق الأول الذي نظم في أبوظبي في أوائل هذا العام.

وسيشارك الفريق البرازيلي في سباق “سيل جي بي” القادم في دولة الإمارات مما يتيح لعشاق رياضة الإبحار في المنطقة فرصة رائعة لمشاهدة سباق على مستوى عالمي.

وستعطي إضافة فريق من أمريكا الجنوبية دفعة قوية للبطولة وخطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للرياضة والترفيه.

ويساهم هذا السباق في إدخال رياضة عالمية إلى المنطقة ويؤكد التزام مبادلة ودولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز مبادئ الاستدامة على الساحة العالمية.

يشار إلى أن فريق مبادلة البرازيل للسيل جي بي سوف يدخل في شراكة مع شركة “آي إم إم” البرازيلية المتخصصة في الرياضة والترفيه لكي تتولى إدارة الفريق.

وقد تأسست شركة “آي إم إم” على يد البحار الأولمبي البرازيلي السابق آلان أدلر (المدير التنفيذي)، وتتولى إدارة عدد من الفعاليات الكبيرة في البرازيل، بما في ذلك بطولة ريو المفتوحة وسباق جائزة ساو باولو الكبرى للفورمولا 1.

وكانت مبادلة قد أعلنت العام الماضي عن شراكة عالمية مع “سيل جي بي” تمتد حتى موسم 2026.. وستقوم مبادلة بدور الراعي الرئيسي لسباق سيل جي بي في نيويورك نهاية هذا الأسبوع، بعد أن قامت برعاية فعاليات سابقة في كل من سان فرانسيسكو وأبوظبي.

وبدأت “مبادلة” شراكتها مع “سيل جي بي” كراعي رسمي لسباق سان فرانسيسكو في الموسم الثالث، تماشياً مع نهجها في الاستثمار المسؤول وطموح “سيل جي بي” بأن تكون المنصة الرياضية والترفيهية العالمية الأكثر استدامة.. ثم توسعت الشراكة بإطلاق سباق أبوظبي، واليوم تمتد الشراكة خارج حدود المجاري المائية.

وفي الشهر الماضي أعلن الطرفان عن شراكة إنتاج جديدة مع “ستراتا للتصنيع”، وهي منشأة تابعة لمبادلة متخصصة في مجال الطيران، لتطوير وتصنيع اسطح انسيابية ودواسات توجيه جديدة ليتم استخدامها في الموسم الخامس لسباق “سيل جي بي”، بالإضافة إلى قطع رئيسية أخرى لقواربF50 الخاصة بسباقات “سيل جي بي”.